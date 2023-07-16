柯文哲到彰師大演講 挺郭台銘的謝典林現身引聯想
「公平正義救台灣」遊行今天下午走上凱道，包括侯友宜、柯文哲、郭台銘均將到場拚場，民眾黨總統參選人柯文哲今天上午應邀到彰化師範大學與學生座談，被媒體問到對遊行看法時，表示「歡迎大家來參加」，令人意外的是挺郭的彰化縣議長謝典林也到場引聯想，但他強調是例行性活動「來挺學生的」。
彰化師範大學今天在進德校區綜合活動中心會議室，舉辦「台灣人力資源國家政策面面觀：人生無懼，勇敢飛翔」演講，邀請柯文哲擔任主講人，現場250座位全滿。
彰化縣議會議長謝典林挺郭台銘立場鮮明，卻意外現身會場。不過，謝典林刻意避開柯文哲未與他跟著一起進入會場。謝典林說，學生舉辦活動時，都會例行性邀請他參加，「前來是為了學生，不是為了柯文哲」。
演講現場並未開放媒體進入，柯文哲抵達現場後，面對媒體提問不發一語，但被問到下午遊行看法時，說了一句「歡迎大家來參加」，隨即步入會場。柯文哲在演講時，主要在談到他自身的經驗，從醫到從政的過程，以及給學生對職涯的建議。
柯文哲演講後，學生爭相與他合照，顯現他在青年學生受歡迎程度，一個半小時的演講結束後，柯文哲就要回台北參加遊行。
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