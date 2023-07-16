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陸生團參訪自行車文化探索館 學生：非常喜歡台灣

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
北京大學二年級女學陳詩嫿說，自己非常喜歡台灣。記者黃寅／攝影
北京大學二年級女學陳詩嫿說，自己非常喜歡台灣。記者黃寅／攝影

馬英九基金會邀請的大陸五所大學師生來台參訪團，上午到台中市由巨大自行車創辦的自行車文化探索館參訪。北京大學二年級女學陳詩嫿說，非常喜歡台灣，感覺人民非常熱情好客，對師生團特別友好。他很感謝「馬先生（馬英九）」能保障此行順利，並以馬英九曾說，看到（大陸）家鄉發展特別驚喜，因此她認為像馬英九一樣，去看、去交流是增進相互了解特別好的方式。

湖南大學四年級學生孫鵬亦說，自己是理工科的學生，對參訪自行車文化探索館特別有興趣，希望接下來幾天能跟台灣的青年學子有更多交流。他說，因為三月份曾跟台灣的學生交流，這次又見面，一見面就很開心，感覺台灣很熱情，很喜歡台灣。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，馬英九昨晚設宴招待大陸師生團，並說對在此時刻有這樣重要的團來，對兩岸和平、穩定局勢有非常大的幫助，這是他最好的生意禮物。

蕭旭岑說，馬前總統和北京大學黨委書記郝平談了，認為這只是一開個始，未來每年都會推動台灣學生去大陸參訪，也讓大陸大學生來台參訪，讓兩岸年輕人多交流，就會降低衝突的可能性。

他也轉述郝平所說，兩岸都是中華民族、炎黃子孫，兩岸年輕人一定要多認識彼此。以及，我們這一代的人就是要推動年輕人更加的合作、更加的緊密認識，他覺得這個工作是責無旁貸的，他身為北大一把手，會非常努力來推動，明年開始每年也會有類似合作。

大陸師生來台參訪團一行抵達時熱情的與媒體揮手，巨大自行車文化探索館營運總監致詞歡迎，並在大廳合影。合影時師生們興奮之情掛在臉上，合影後還鼓掌致意，郝平頻雙手合十，表示感謝。

馬英九基金會邀請的大陸5所大學師生來台參訪團，上午到台中市由巨大自行車創辦的自行車文化探索館參訪。記者黃寅／攝影
馬英九基金會邀請的大陸5所大學師生來台參訪團，上午到台中市由巨大自行車創辦的自行車文化探索館參訪。記者黃寅／攝影
大陸師生來台參訪團參訪巨大自行車文化探索館，大家興奮之情掛在臉上，北京大學黨委書記郝平合影後頻雙手合十，表示感謝。記者黃寅／攝影
大陸師生來台參訪團參訪巨大自行車文化探索館，大家興奮之情掛在臉上，北京大學黨委書記郝平合影後頻雙手合十，表示感謝。記者黃寅／攝影
大陸師生來台參訪團一行抵達巨大自行車文化探索館，北京大學黨委書記郝平（中）面帶微笑。記者黃寅／攝影
大陸師生來台參訪團一行抵達巨大自行車文化探索館，北京大學黨委書記郝平（中）面帶微笑。記者黃寅／攝影

馬英九 自行車 北京大學

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