李登輝百年展開跑 9月辦紀念音樂會

紀念會、音樂會，紀念前總統李登輝百歲冥誕！「盼透過推動父親（李登輝）的展覽，記錄台灣民主發展史！」李登輝基金會董事長李安妮16日公布，將在台北、高雄、台南與桃園的市立圖書館推動「李登輝100紀念展」，並於9月4日舉行紀念音樂會。她說，父親生前喜愛閱讀，展覽中將會有每個時代必讀之書，還有許多歷史檔案。

了解民主化歷史

李安妮說，父親生前不喜歡被神格化，因此要如何規劃他的紀念展讓她很困擾，但後來在與很多學歷史的年輕人接觸下，決定以小型巡迴展進行，由於展覽是在圖書館舉行，且李登輝生前為人所知就是豐厚的閱讀量，因此展覽會以時代進行劃分，並會在上面展出該時代的重要書籍，或是影響李登輝很深的書。

她強調，歷史很容易被遺忘，不談就會不見，雖然民主現在被視為理所當然，但台灣在1996年前卻沒有民選總統，她的父親在推動民主化的過程，其實遇到很多困難，這些歷史都會在展覽中出現，讓民眾了解民主化背後的歷史。

前內政部長黃昆輝也說，雖然追隨李前總統30幾年，也並不完全了解李前總統的所有面向，但他很欣賞李登輝曾說：「希望自己到臨終前，都不會怨恨任何人，像牛一樣亦步亦趨，為他所熱愛的台灣繼續奮鬥下去。」黃崑輝強調，這代表李登輝為台灣奉獻無怨無悔的精神，因此了解李登輝相關的歷史，對台灣未來深具意義。

李登輝百年紀念

《李登輝100》紀念展於16日在台北市立圖書館起跑，另外分別也會在8月26日於高雄市立圖書館、9月30日台南市立圖書館與11月11日的桃園市立圖書館各展出1個月。紀念音樂會則會在9月4日於國家音樂廳舉行。

李登輝基金會表示，李登輝過去最著名的理念是「務實外交」，因此決定在今年李登輝百歲冥誕之時，規劃「務實外交–2023李登輝紀念音樂會」，不僅紀念李前總統在外交上的貢獻，也向所有外交人員致敬。音樂會上半場將以李登輝出訪過的國家選曲，下半場則將故事拉回台灣，用歌聲領略台灣多元族群之美。

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