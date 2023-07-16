【專家之眼】「南海仲裁案」裁決7周年 台灣繼續無言？

自2016年7月12日審理菲律賓告中國大陸「南海仲裁案」的仲裁庭作出最終判斷（Award，裁決）之後，中美菲三方就像得到瘧疾一樣，每年7月仲裁周年日必然出現打擺子症狀，今年無例外！

本月12日，「南海仲裁案」裁決公布7周年，菲律賓外交部長馬納洛（Enrique A. Manalo）表示，此仲裁案的裁決已成為國際法的一部分，也樂見更多國家支持此裁決。

同日，美國國務院發言人指出，「南海仲裁案」之裁決已否決中國大陸在南海所提出擴張性的海洋主張。仲裁庭認定中國大陸在南海所主張的部分海域係屬菲律賓的專屬經濟海域和大陸礁層，菲國對此區域內之任何海洋資源享有主權權利，中國大陸無權主張此些海域與資源。美國發言人表示，依據《聯合國海洋法公約》規定，此裁決具最終性，且對中菲兩造具有法律約束力。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）重申美國政府在2020年7月13日所公布的南海政策，持續要求中國大陸依據《聯合國海洋法公約》所呈現的國際法做出海洋主張。美國要求北京停止定期騷擾其他聲索國在屬於他們的專屬經濟海域內之合法作業、停止阻撓其他國家在其海域行使勘探、開發、保育、及管理海洋資源的主權權利、並停止干擾南海區域內各國合法可行使之航行自由與飛越權利。

中國大陸針對美菲聲明一一做出回應。北京不接受此裁決主要原因是仲裁庭違背「國家同意」原則，「越權審理、枉法裁判」，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，基此，仲裁庭所作裁決是非法的、無效的。汪文斌指控美國是「南海仲裁案」的始作俑者和幕後藏鏡人。美國政府每年在裁決公布周年之際大搞政治、外交、法律國際文宣，主要目的是施壓，逼迫中國大陸接受此裁決。北京敦促美國不要做南海和平穩定的麻煩製造者。

台灣是南海聲索方之一，南海的島嶼主權、海洋權益、以及各方所提出之侵權南海主張各爭議都涉及我重要國家政治、外交、經濟、法律、軍事戰略安全等利益，此包括「南海仲裁案」裁決之遵守與執行。但是，裁決公布近7年的時間，台灣外交部一貫採取低調的立場，鮮見政府發表有關仲裁案的政府立場和法律論述聲明。

基於台美、台菲、台越、台灣與東協等外交關係的考量，以及避免被扣上海峽兩岸在南海島嶼主權和海洋權益聲索上採取一致立場的大帽子，台北選擇在南海問題上採取低調、無重大作為的做法是可以諒解。但這並不表示台灣永遠可以像鴕鳥一樣一直把頭埋在南海問題的沙堆裡。

就南海仲裁而言，蔡英文政府在2016年曾表態不承認此仲裁的裁決。採取此官方立場主要原因是台灣反對被排除在仲裁程序之外、裁決中使用「中國的一省」或「台灣當局」的文字所衍生矮化國格問題、以及將南沙太平島降格成為「非全權島嶼」的岩塊（rock），因此無權主張200海里專屬經濟海域和大陸礁層。

但就南海9段線、11段線（或稱U型線）、歷史性水域與歷史性權利、領海基線劃法、特定島礁或海洋地物之法律地位、航行自由與飛越權、以及與漁業和海洋環境保護相關的權利、義務等法律問題，台灣並不需要一再無言，反而是可以提出自己的法律見解與論述。

拿最近一再引發中菲緊張關係的仁愛礁衝突為例，台灣是否可以表態支持仲裁庭所作仁愛礁是低潮高地的認定？基此，是否台灣可以挑戰中國大陸與菲律賓所提出擁有此礁主權的主張？低潮高地是不能提出領土主張的。

其次，由於仁愛礁是低潮高地，依據《聯合國海洋法公約》規定是無權主張領海或其他海域。基此，中國大陸將《領海法》、《海警法》、或《海上交通安全法》之規定適用到仁愛礁，並採取維權作為，或菲律賓認定仁愛礁周圍十二海里海域是菲國領海的主張就衍生法律疑義。台灣是可以提出法律挑戰的。

第三，鑒於菲律賓在「南海仲裁案」中控訴北京未依據《聯合國海洋法公約》盡到保護仁愛礁附近海域漁業資源和生態環境的義務，仲裁庭也作出支持菲方所提控訴之裁決。基此，台灣是否可以提出中國大陸與菲律賓應採取措施將擱淺坐灘在仁愛礁上之二戰坦克登陸艦盡快拖離，以防止該艦造成嚴重海洋環境汙染和生態破壞的要求？

外交無小事，涉及南海島礁主權與海洋權益的問題更是高階政治的國家重要議題。「南海仲裁案」裁決7周年，台灣一再無言是最好的避險政策選項嗎？此值得政府相關單位進一步研議。