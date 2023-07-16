聽新聞
test
0:00 / 0:00

駐南非副參事涉性騷被調職

聯合報／ 記者高凌雲／台北報導
我國駐南非代表處副參事呂志堅去年一月才上任，今年七月因涉性騷擾館員，遭外交部調回台灣。圖／取自臉書Taiwan in South
我國駐南非代表處副參事呂志堅去年一月才上任，今年七月因涉性騷擾館員，遭外交部調回台灣。圖／取自臉書Taiwan in South

外交部駐外館處發生今年第三起性騷擾案，我國駐南非代表處副參事呂志堅去年一月才上任，今年七月因涉及性騷擾館員，遭外交部調回台灣。外交部表示，六月廿一日接獲駐南非代表處通報，疑似發生性騷擾事件，經初步事實調查後，基於零容忍最高標準，已在七月三日核定將行為人調部。

呂志堅去年才剛帶著再婚的妻子上任，今年七月就遭到外交部調回台灣，調職原因是涉及性騷擾女館員。外交部表示，本案已進入調查程序，外交部將依性騷擾防治申訴及調查處理要點規定，組成專案調查小組，針對申訴人、被申訴人、證人以及相關人等分別進行訪談與調查，並將調查結果送交申訴評議委員會評議，由考績會作出適當懲處和處理。外交部指出，希望外界基於保護當事人及其他人格法益，勿再轉傳未經查證資訊，如有相關資訊洩漏，外交部將主動查察。

呂志堅因性騷，遭外交部調回台灣，這是今年四月以來，接連發生駐菲律賓代表徐佩勇、駐泰國代表莊碩漢性騷擾案的第三起外交部駐外官員利用權勢性騷擾女性部屬的案件。

▌延伸推薦：

外交騷不停／去年初才帶新婚妻駐南非 副參事呂志堅涉性騷女館員

外交部 性騷擾 南非 莊碩漢

延伸閱讀

旅英港人遭通緝 英國外交部向中國大使提抗議

控許傑輝、黑人性騷！黃云歆與大牙見面了　小嫻也加入全場正能量

北藝大副教授涉性騷市府員工 北市文化局出手了

衛福部：性騷防治法延長申訴期、權勢性騷加重罰則

相關新聞

陸生團抵台 「期待與台生交流」

由馬英九基金會邀請的大陸大學生交流團昨日中午抵台，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，蔡英文總統執政以來，兩岸中斷交流，兩岸關...

駐南非副參事涉性騷被調職

外交部駐外館處發生今年第三起性騷擾案，我國駐南非代表處副參事呂志堅去年一月才上任，今年七月因涉及性騷擾館員，遭外交部調回...

接待陸生 馬英九與北大黨委書記籲：兩岸恢復正常交流

前總統馬英九與馬英九基金會邀請中國大陸五所大學的青年學子來台訪問交流，今交流團抵台，馬英九設宴接待時，也與率隊的北京大學...

國產署證實住宅占用國有地 黃國昌：依法該怎麼處理就怎麼處理

在時代力量前立委黃國昌與「館長」陳之漢發起的716凱道大遊行前夕，民進黨新北市議員張錦豪爆料，黃國昌住宅不僅違建「變高變...

巴拉圭總統當選人潘尼亞：我就是親台派、不會改變

巴拉圭總統當選人潘尼亞今天結束訪台行程前受訪強調，巴、台邦誼將更上層樓，巴拉圭與中國雖有貿易往來，但經貿關係不會建立在外...

外交騷不停／去年初才帶新婚妻駐南非 副參事呂志堅涉性騷女館員

外交部駐外館處發生今年第三起性騷擾案，我國駐南非代表處副參事呂志堅去年1月才上任，今年7月因涉及性騷擾館員，遭外交部調回台灣，這是今年4月以來，接連發生駐菲律賓代表徐佩勇、駐泰國代表莊碩漢性騷擾案的第三起外交部駐外官員利用權勢性騷擾女性部屬的案件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦