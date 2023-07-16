駐南非副參事涉性騷被調職

外交部駐外館處發生今年第三起性騷擾案，我國駐南非代表處副參事呂志堅去年一月才上任，今年七月因涉及性騷擾館員，遭外交部調回台灣。外交部表示，六月廿一日接獲駐南非代表處通報，疑似發生性騷擾事件，經初步事實調查後，基於零容忍最高標準，已在七月三日核定將行為人調部。

呂志堅去年才剛帶著再婚的妻子上任，今年七月就遭到外交部調回台灣，調職原因是涉及性騷擾女館員。外交部表示，本案已進入調查程序，外交部將依性騷擾防治申訴及調查處理要點規定，組成專案調查小組，針對申訴人、被申訴人、證人以及相關人等分別進行訪談與調查，並將調查結果送交申訴評議委員會評議，由考績會作出適當懲處和處理。外交部指出，希望外界基於保護當事人及其他人格法益，勿再轉傳未經查證資訊，如有相關資訊洩漏，外交部將主動查察。

呂志堅因性騷，遭外交部調回台灣，這是今年四月以來，接連發生駐菲律賓代表徐佩勇、駐泰國代表莊碩漢性騷擾案的第三起外交部駐外官員利用權勢性騷擾女性部屬的案件。