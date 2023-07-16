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陸生團抵台 「期待與台生交流」

聯合報／ 記者季相儒巫鴻瑋／桃園機場—新竹連線報導
陸生交流團昨天抵達台灣，北京大學黨委書記郝平（前左）率團來台進行交流，由馬英九基金會執行長蕭旭岑（前右）在登機門接機迎接。記者季相儒／攝影
陸生交流團昨天抵達台灣，北京大學黨委書記郝平（前左）率團來台進行交流，由馬英九基金會執行長蕭旭岑（前右）在登機門接機迎接。記者季相儒／攝影

馬英九基金會邀請的大陸大學生交流團昨日中午抵台，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，蔡英文總統執政以來，兩岸中斷交流，兩岸關係甚至已經到兵凶戰危的時刻。此次陸生交流團來台，對兩岸和平及舒緩當前兩岸緊張情勢意義重大。

此次陸生交流團共有來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等共卅七人，由北京大學黨委書記郝平率領。陸生交流團成員還包括大陸退役桌球名將丁寧。丁寧曾奪下二○一六年里約奧運女單金牌，二○二一年宣布退役後，在北京大學體育教研部攻讀碩士，於今年六月畢業。

丁寧與復旦大學學生虎雪都表示，很期待能與台灣的同學展開交流。此次陸生交流團將停留九天八夜，預計走訪台大、政大、文化、東華等校，於廿三日離台。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨日前往桃園機場迎接陸生交流團時表示，該交流團是蔡英文總統執政以來，第一個大陸大學代表團到訪台灣，這對兩岸和平及舒緩當前兩岸緊張情勢具有重大的指標意義。

蕭旭岑稱，前總統馬英九今年三月訪問大陸時曾提出，讓兩岸年輕人多一點認識、多一點交流，就能減少一些誤解，也就能減少兩岸發生衝突的可能性。

陸生交流團昨日抵台後，分乘二輛遊覽車直奔新竹，於下午二時許抵達新竹科學園區的「台積創新館」，由新竹縣政府教育局長楊郡慈接待。

陸生 北京大學 馬英九

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