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接待陸生 馬英九與北大黨委書記籲：兩岸恢復正常交流

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前總統馬英九與馬英九基金會邀請中國五所大學的青年學子來台訪問交流，今交流團抵台，馬英九和率團的北京大學黨委書記郝平晤都表示，兩岸學生互動「渾然天成，欲罷不能」，希望兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流。圖／馬英九基金會提供
前總統馬英九與馬英九基金會邀請中國五所大學的青年學子來台訪問交流，今交流團抵台，馬英九和率團的北京大學黨委書記郝平晤都表示，兩岸學生互動「渾然天成，欲罷不能」，希望兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流。圖／馬英九基金會提供

前總統馬英九與馬英九基金會邀請中國大陸五所大學的青年學子來台訪問交流，今交流團抵台，馬英九設宴接待時，也與率隊的北京大學黨委書記郝平晤談。馬英九和郝平都表示，兩岸學生互動「渾然天成，欲罷不能」，希望兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流。

馬英九表示，這次陸生參訪團順利來訪，是這幾年最重要的兩岸青年交流活動，也是他七十三歲最好的生日禮物，希望延續兩岸青年交流的熱度。當兩岸青年增加更多了解，彼此增加更多情誼，哪裡還需要擔心會有戰爭與衝突？

郝平則表示，馬英九三月率團至大陸祭祖參訪，對促進兩岸交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義，青年是民族的未來、是兩岸的未來。正如馬英九所言，兩岸年輕人的互動是「渾然天成、欲罷不能」。

郝平並表示，孫中山先生曾說「中國之復興，當亦出於中國青年之奮鬥」，他非常希望與臺灣高校進一步深化交流合作，共同肩負起高等教育的時代重任，共同培養更多青年才俊，推動中華文化的傳承創新，促進兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流，共創中華民族綿長福祉、共享民族復興偉大榮光。

馬英九 青年 北京大學 陸生

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