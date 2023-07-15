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明將參加遊行 郭台銘：我沒炒房、當然有資格談居住正義

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘今在臉書發文指出「我沒有炒房，我在意年輕人買不起房子，我當然有資格談居住正義」。記者黃仲裕／攝影
鴻海創辦人郭台銘今在臉書發文指出「我沒有炒房，我在意年輕人買不起房子，我當然有資格談居住正義」。記者黃仲裕／攝影

時代力量前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢發起凱道遊行明天登場，遊行主要訴求為要求政府司法改革及落實居住正義，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜以及鴻海創辦人郭台銘都受邀參加。郭台銘今在臉書發文表示，「我沒有炒房，我在意年輕人買不起房子，我當然有資格談居住正義。」

郭台銘表示，近日演講觀眾曾問「這麼有錢，憑什麼談居住正義？」但他也當場報告，自己24歲創業後一路跌跌撞撞，80年代初的台灣，房地產還不算是一個熱門的投資標的。

直到1985年的十信事件與國信事件，造成民間游資轉入房地產，加上暫緩課徵空地稅、股市反彈等等的因素，當時很多台灣熱錢都集中在房地產。

郭台銘指出，當時他認識很多開工廠的老闆，都把錢拿去買地，翻好幾倍，大概是賺了甜頭，很多人紛紛改做房地產。也有房地仲介想賣地給自己，但那時他若買了地，就無法買工廠的機器與設備。

郭台銘說，他最終選擇按計畫向日本買了機器設備，而不是投資房地產。儘管多少有點懷疑自己，但從來沒有後悔，因為有了自己的模具工廠，團隊逐漸擁有研發能力，也才有後來的鴻海帝國。

郭台銘強調，不管是在台灣還是世界各地，他也不靠投資房地產賺錢，旗下集團也沒有進軍房地產領域，而是持續把資金投入在尖端的技術、研發創新的科技與策略，並大量地培養產業人才。

郭台銘說，他到38歲才買房子，在此前都是租房子。直到小孩上小學的時候，我才用銀行貸款的錢，買了第一間房子，他沒有炒房，也在意年輕人買不起房子，當然有資格談居住正義「明天下午，請大家和我一起上凱道，我將為年輕人的居住正義發聲」。

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