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國產署證實住宅占用國有地 黃國昌：依法該怎麼處理就怎麼處理

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國產署證實住宅占用國有地 黃國昌：依法該怎麼處理就怎麼處理

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
時代力量前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照
時代力量前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照

在時代力量前立委黃國昌與「館長」陳之漢發起的716凱道大遊行前夕，民進黨新北市議員張錦豪爆料，黃國昌住宅不僅違建「變高變胖」，還蓋在國有山坡地保育區，國有財產署也證實「違約占用」。對此黃國昌今晚表示，依法該怎麼處理，就怎麼處理，他正面積極面對，不會迴避。

黃國昌晚間在臉書發文表示，這段時間以來，很多許久沒聯絡的朋友對他說，「國昌，這樣真的值得嗎？」黃國昌說，「我知道，他們的擔憂其來有自。」

黃國昌表示，從參與公民運動迄今，他一向被外界認為和綠營較為親近，雖然擔任立委時因為強力監督民進黨遭致綠營朋友的不諒解，但未曾如此次般萬箭穿心。

黃國昌說，就像剛才在館長直播所說，蓋了32年的老家，他連一紙公文都沒收到，國產署就對媒體說占用國有地，隔空收到主管機關的認定。雖然如此，作為一個法律人，在事實的基礎上，依法該怎麼處理，就怎麼處理，「我正面積極面對，不會迴避」。

黃國昌表示，他想和大家說的是，2016年，當時的蔡英文主席，在選前之夜說：「我身後總統府離廣場上的人民只有幾百公尺的距離，不過總統府裡的人就是聽不到人民聲音，政府無能、政府無心、政府無感，對人民痛苦麻木不仁，這就是此時此刻台灣人民普遍感受。」黃說，「這段話，我真的希望蔡總統還記得。」

黃國昌 館長 蔡英文 國產署 國有地 張錦豪 違建

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