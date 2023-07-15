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蔡政府該開放兩岸交流？ 侯友宜：別看到大陸就排斥

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今天被問及蔡政府是否不該拒絕抗中，他說，美中這段時間都已密切聯繫當中，希望民進黨政府不要老是看到大陸就用意識形態來排斥。記者張曼蘋／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天被問及蔡政府是否不該拒絕抗中，他說，美中這段時間都已密切聯繫當中，希望民進黨政府不要老是看到大陸就用意識形態來排斥。記者張曼蘋／攝影

東協外長會議中，地主國印尼認為，東南亞不該捲入美中對抗。國民黨總統參選人侯友宜今天被問及蔡政府是否應趕快開放兩岸交流，他說，美中這段時間都已密切聯繫當中，希望民進黨政府不要老是看到大陸就用意識形態來排斥，最重要是要讓台海穩定下來。

侯友宜稍早出席行程被問到東協領袖拒絕聯美抗中，蔡政府是否該趕快開放兩岸交流？侯友宜說，美中這段時間，都已密切聯繫當中，希望民進黨政府不要老是看到大陸，就用意識形態來排斥，最主要是兩岸間一定要讓台海穩定下來，要對話、要降低衝突、要交流，兩岸一起努力走、讓兩岸合作、互信重啟。

媒體追問衛福部前部長陳時中今說，侯友宜市府第一時間就切割餵藥案，侯友宜說，「哎呀又來了，又多一位造謠者，護主不能護成這樣，硬凹的」。

至於侯友宜的哥哥侯明鋒替侯解釋，「草包」是草地人好吃的包子，侯友宜說，家人是最親密，從小看她長大，大家都是自家人，非常謝謝家人的支持。

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