快訊

熟悉的家鄉味！周子瑜素顏現身機場 手拿「台灣國民零食」粉絲嗨

中職／黃泰龍「家中有事」變離隊 悍將發聲明解釋

「泰利」颱風生成！外圍雲系今晚掃台灣 雨區曝光

批囤房稅是「做做樣子、玩假的」 716遊行前游淑慧揭原因

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

黃國昌與館長明天7月16日將舉辦「公平正義救台灣」大遊行，行政院會之前通過囤房稅方案，但台北市大同區立委參選人、北市議員游淑慧今批評行政院囤房稅是「做做樣子、玩假的」因為在郝龍斌當台北市長時就率先實施，但被財政部給跛腳了，把建商豁免掉，所以到最後，囤房稅變成只針對一般人。

對於蔡政府積極回應囤房稅等議題，游淑慧今受訪指出，因為要選舉了，不管是性平議題、囤房稅，或是外役監，都是現在的3大民怨，要選舉了當然就是要擺平民怨。

她說，台北市是率先實施囤房稅的，在郝龍斌市長的時候就實施，是被誰給跛腳了？是被財政部，2016年民進黨一上任的時候，就接到公會業者的陳情，說建商蓋房子不是為了囤房，結果財政部居然給台北市政府跟全國各縣市政府下了個公文，告訴地方政府，不要以持有的戶數來做為囤房稅的判斷。

游淑慧說，大家不覺得很好笑嗎？囤房稅不就是以持有的戶數做判斷嗎？但是建商不可以這樣子算？財政部居然就把建商給豁免掉了，所以到最後台北市的囤房稅變成只針對一般人、3戶以上推囤房稅，但是對於建商卻有3年的豁免期，而且還是優惠稅率，不覺得很荒謬嗎？

游淑慧表示，在財政部扭曲之下，台北市的囤房稅變成只針對一般民眾，不針對建商，所以現在才來說要去加重囤房稅或實施囤房稅，台灣的房價已經漲了7年了，漲了2倍，現在就算實施，跌回20%，那也是漲了快一倍啊，這個就是做做樣子、玩假的。

游淑慧 郝龍斌 囤房稅 財政部 建商 黃國昌

延伸閱讀

王世堅批「狗界章魚哥」可笑 游淑慧反諷：不用這麼兇

游淑慧轟關說疫苗為一己之私 高嘉瑜酸為選舉博版面

林秉樞案外案爆特權疫苗 游淑慧轟高嘉瑜「就是關說」

鄭宏輝涉性騷辭神腦董座並提告 游淑慧：讓法院認證吧

相關新聞

囤房稅是做做樣子、玩假的？716遊行前游淑慧揭露原因

黃國昌與館長明天7月16日將舉辦「公平正義救台灣」大遊行，行政院會之前通過囤房稅方案，但台北市大同區立委參選人、北市議員...

黃國昌館長發起居住正義凱道遊行 藍委自曝將響應

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢發起「公平正義救台灣」活動，將於明日登場，於凱達格蘭大道遊行，國民黨立委李貴敏曝...

影／陸生團抵台 蕭旭岑：對舒緩兩岸緊張情勢意義重大

民進黨執政後首次由前總統馬英九，以馬英九基金會名義邀請大陸大學生暑期來台交流，陸生交流團今天中午抵台，馬英九基金會執行長...

外役監議題引起熱議 蔡清祥：絕非坐爽監

外役監議題引起外界熱議，法務部長蔡清祥今天陪同蔡英文總統訪視法務部矯正署新店戒治所，蔡清祥表示，外役監是為協助受刑人早日...

緬甸孤軍僑胞仍顛沛流離 湯蕙禎接受陳情協助落葉歸根

民進黨立委湯蕙禎國會辦公室陸續接到來自緬甸僑團的陳情案，為解決這群被遺忘的「亞細亞的孤兒 」特殊無國籍身份問題，今天邀請...

解嚴36周年紀念日 蔡英文視察「不義遺址」

今天為解嚴36周年紀念日，上午蔡英文總統與行政院長陳建仁等官員，前往原國防部臺灣軍人監獄，也就是前促轉會審定之不義遺址，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦