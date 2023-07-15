批囤房稅是「做做樣子、玩假的」 716遊行前游淑慧揭原因

黃國昌與館長明天7月16日將舉辦「公平正義救台灣」大遊行，行政院會之前通過囤房稅方案，但台北市大同區立委參選人、北市議員游淑慧今批評行政院囤房稅是「做做樣子、玩假的」因為在郝龍斌當台北市長時就率先實施，但被財政部給跛腳了，把建商豁免掉，所以到最後，囤房稅變成只針對一般人。

對於蔡政府積極回應囤房稅等議題，游淑慧今受訪指出，因為要選舉了，不管是性平議題、囤房稅，或是外役監，都是現在的3大民怨，要選舉了當然就是要擺平民怨。

她說，台北市是率先實施囤房稅的，在郝龍斌市長的時候就實施，是被誰給跛腳了？是被財政部，2016年民進黨一上任的時候，就接到公會業者的陳情，說建商蓋房子不是為了囤房，結果財政部居然給台北市政府跟全國各縣市政府下了個公文，告訴地方政府，不要以持有的戶數來做為囤房稅的判斷。

游淑慧說，大家不覺得很好笑嗎？囤房稅不就是以持有的戶數做判斷嗎？但是建商不可以這樣子算？財政部居然就把建商給豁免掉了，所以到最後台北市的囤房稅變成只針對一般人、3戶以上推囤房稅，但是對於建商卻有3年的豁免期，而且還是優惠稅率，不覺得很荒謬嗎？

游淑慧表示，在財政部扭曲之下，台北市的囤房稅變成只針對一般民眾，不針對建商，所以現在才來說要去加重囤房稅或實施囤房稅，台灣的房價已經漲了7年了，漲了2倍，現在就算實施，跌回20%，那也是漲了快一倍啊，這個就是做做樣子、玩假的。