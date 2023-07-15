黃國昌館長發起居住正義凱道遊行 藍委自曝將響應

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢發起「公平正義救台灣」活動，將於明日登場，於凱達格蘭大道遊行，國民黨立委李貴敏曝她也將響應參與。

李貴敏說，民怨沸騰，這周日包括她在內，有許多人將為了社會的公平正義走上街頭，可以看到包括居住正義、司法正義等議題陸續引爆民怨，她也藉著這幾天出席政論節目機會，從在野監督的角度理性探討這些攸關民生與人民觀感的重要問題。

李貴敏表示，就拿外役監為例，連蔡英文總統都忍不住呼籲立法院召開臨時會修法。問題是包含她在內的幾位國民黨立委早在民國110年就提出了外役監條例修正案，當時也經過政黨和朝野協商，卻被民進黨透過國會過半優勢直接封殺，只因為民進黨要的是外役監資格限制的放寬，也引發外界關於是否量身訂做的質疑。