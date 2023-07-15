快訊

熟悉的家鄉味！周子瑜素顏現身機場 手拿「台灣國民零食」粉絲嗨

中職／黃泰龍「家中有事」變離隊 悍將發聲明解釋

「泰利」颱風生成！外圍雲系今晚掃台灣 雨區曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／陸生團抵台 蕭旭岑：對舒緩兩岸緊張情勢意義重大

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
北京大學黨委書記郝平（左三）率陸生交流團來台進行交流，由馬英九基金會執行長蕭旭岑（左二）接機，交流團來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等37人來台，進行為期9天8夜學術交流，預計23日離台。記者季相儒／攝影
北京大學黨委書記郝平（左三）率陸生交流團來台進行交流，由馬英九基金會執行長蕭旭岑（左二）接機，交流團來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等37人來台，進行為期9天8夜學術交流，預計23日離台。記者季相儒／攝影

民進黨執政後首次由前總統馬英九，以馬英九基金會名義邀請大陸大學生暑期來台交流，陸生交流團今天中午抵台，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，蔡英文執政以來兩岸中斷交流，甚至已經到兵凶戰危的時刻，這對兩岸和平以及舒緩情勢緊張有意義重大。

今天陸生交流團搭乘中國國際航空CA185航班於11點40分抵達桃園機場，北京大學黨委書記郝平率團來台進行交流，由馬英九基金會執行長蕭旭岑在登機門接機迎接，交流團來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等37人來台，進行為期9天8夜學術交流，預計23日離台。

此次交流團中有一個亮點，就是大陸退役桌球名將丁寧也隨團來台，在26年職業生涯，曾奪下2016年里約奧運女單金牌，身為兩屆世錦賽女單冠軍的她生涯共取得21座世界冠軍，在2021年宣布退役，並在北京大學體育教研部攻讀碩士，並在今年6月畢業。

馬英九基金會執行長蕭旭岑在機場受訪時表示，這次交流團是蔡英文總統執政以來，兩岸中斷交流，甚至已經到兵凶戰危的時刻，第一個大陸大學的代表團來訪台灣，這個對兩岸和平以及舒緩情勢緊張有重大的指標意義，馬英九基金會會好好的接待跟安排，希望他們此行能夠順利、圓滿成功。

蕭旭岑指出希望達到的目標最重要就是，前總統馬英九今年3月訪問大陸的時候說，讓兩岸的年輕人多一點認識，多一點交流，就減少了一些誤解，相對來講，也就減少了發生衝突的可能性，兩岸的年輕人多多來往，會影響到兩岸政府的決策，這是一個很重要的指標，畢竟兩岸的未來是在年輕人。

被問到對於交流團的住宿、飲食及行程上的安排？蕭旭岑說將安排有台灣特色的景點，包含夜市、太魯閣、平溪、九份等，以及走訪台大、政大、文化、東華等學校，讓台灣的同學跟他們交流，體驗一下台灣一些不同的想法，激發彼此腦力激盪，感謝蔡政府最後核准，也希望在這個過程之中能夠平平順順的把行程走完。

此次交流團中有一個亮點，就是大陸退役桌球名將丁寧（前）也隨團來台，在26年職業生涯，曾奪下2016年里約奧運女單金牌。目前在北京大學體育教研部攻讀碩士，並在今年6月畢業。記者季相儒／攝影
此次交流團中有一個亮點，就是大陸退役桌球名將丁寧（前）也隨團來台，在26年職業生涯，曾奪下2016年里約奧運女單金牌。目前在北京大學體育教研部攻讀碩士，並在今年6月畢業。記者季相儒／攝影
今天陸生交流團搭乘中國國際航空CA185航班於11點40分抵達桃園機場，北京大學黨委書記郝平（中偏左）率團來台進行交流，由馬英九基金會執行長蕭旭岑（中偏右）在登機門接機迎接。記者季相儒／攝影
今天陸生交流團搭乘中國國際航空CA185航班於11點40分抵達桃園機場，北京大學黨委書記郝平（中偏左）率團來台進行交流，由馬英九基金會執行長蕭旭岑（中偏右）在登機門接機迎接。記者季相儒／攝影
北京大學黨委書記郝平（右二）率團來台進行交流，由馬英九基金會執行長蕭旭岑（右一）在登機門接機。記者季相儒／攝影
北京大學黨委書記郝平（右二）率團來台進行交流，由馬英九基金會執行長蕭旭岑（右一）在登機門接機。記者季相儒／攝影

馬英九 北京大學 蕭旭岑 陸生

延伸閱讀

馬英九生日發文 籲兩岸全面恢復正常交流

馬英九過73歲生日 「促成陸生訪台是最好禮物」

移民署同意馬辦邀大陸大學生交流 將於15日來台

馬英九邀陸生來訪 蕭旭岑：教育部已同意

相關新聞

批囤房稅是「做做樣子、玩假的」 716遊行前游淑慧揭原因

黃國昌與館長明天7月16日將舉辦「公平正義救台灣」大遊行，行政院會之前通過囤房稅方案，但台北市大同區立委參選人、北市議員...

黃國昌館長發起居住正義凱道遊行 藍委自曝將響應

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢發起「公平正義救台灣」活動，將於明日登場，於凱達格蘭大道遊行，國民黨立委李貴敏曝...

影／陸生團抵台 蕭旭岑：對舒緩兩岸緊張情勢意義重大

民進黨執政後首次由前總統馬英九，以馬英九基金會名義邀請大陸大學生暑期來台交流，陸生交流團今天中午抵台，馬英九基金會執行長...

外役監議題引起熱議 蔡清祥：絕非坐爽監

外役監議題引起外界熱議，法務部長蔡清祥今天陪同蔡英文總統訪視法務部矯正署新店戒治所，蔡清祥表示，外役監是為協助受刑人早日...

緬甸孤軍僑胞仍顛沛流離 湯蕙禎接受陳情協助落葉歸根

民進黨立委湯蕙禎國會辦公室陸續接到來自緬甸僑團的陳情案，為解決這群被遺忘的「亞細亞的孤兒 」特殊無國籍身份問題，今天邀請...

解嚴36周年紀念日 蔡英文視察「不義遺址」

今天為解嚴36周年紀念日，上午蔡英文總統與行政院長陳建仁等官員，前往原國防部臺灣軍人監獄，也就是前促轉會審定之不義遺址，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦