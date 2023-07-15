影／陸生團抵台 蕭旭岑：對舒緩兩岸緊張情勢意義重大

民進黨執政後首次由前總統馬英九，以馬英九基金會名義邀請大陸大學生暑期來台交流，陸生交流團今天中午抵台，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，蔡英文執政以來兩岸中斷交流，甚至已經到兵凶戰危的時刻，這對兩岸和平以及舒緩情勢緊張有意義重大。

今天陸生交流團搭乘中國國際航空CA185航班於11點40分抵達桃園機場，北京大學黨委書記郝平率團來台進行交流，由馬英九基金會執行長蕭旭岑在登機門接機迎接，交流團來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等37人來台，進行為期9天8夜學術交流，預計23日離台。

此次交流團中有一個亮點，就是大陸退役桌球名將丁寧也隨團來台，在26年職業生涯，曾奪下2016年里約奧運女單金牌，身為兩屆世錦賽女單冠軍的她生涯共取得21座世界冠軍，在2021年宣布退役，並在北京大學體育教研部攻讀碩士，並在今年6月畢業。

馬英九基金會執行長蕭旭岑在機場受訪時表示，這次交流團是蔡英文總統執政以來，兩岸中斷交流，甚至已經到兵凶戰危的時刻，第一個大陸大學的代表團來訪台灣，這個對兩岸和平以及舒緩情勢緊張有重大的指標意義，馬英九基金會會好好的接待跟安排，希望他們此行能夠順利、圓滿成功。

蕭旭岑指出希望達到的目標最重要就是，前總統馬英九今年3月訪問大陸的時候說，讓兩岸的年輕人多一點認識，多一點交流，就減少了一些誤解，相對來講，也就減少了發生衝突的可能性，兩岸的年輕人多多來往，會影響到兩岸政府的決策，這是一個很重要的指標，畢竟兩岸的未來是在年輕人。