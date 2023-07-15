快訊

影╱客機降落突失控撞牆「斷成兩截」！機上34人命大生還

涉冒名國產棒棒腿領獎金 台中午餐業者驚爆改名再投標遭巿府送法辦

學校數不足、塞車、高物價...竹北人痛苦指數飆高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外役監議題引起熱議 蔡清祥：絕非坐爽監

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
法務部矯正署新店戒治所，原為國防部台灣軍人監獄，是前促轉會審定的不義遺址，法務部長蔡清祥（中）上午造訪時受訪，他說外役監絕非坐爽監。記者曾信原／攝影
法務部矯正署新店戒治所，原為國防部台灣軍人監獄，是前促轉會審定的不義遺址，法務部長蔡清祥（中）上午造訪時受訪，他說外役監絕非坐爽監。記者曾信原／攝影

外役監議題引起外界熱議，法務部蔡清祥今天陪同蔡英文總統訪視法務部矯正署新店戒治所，蔡清祥表示，外役監是為協助受刑人早日復歸社會，絕非坐爽監 法務部目前已蒐集近日各界意見，以原來政院通過的版本為基礎，並參酌立委提出的草案建議，盡速提出修法草案。

蔡英文總統、行政院長陳建仁、監察院長陳菊、法務部長蔡清祥、文化部長史哲、文化部次長王時思今天參訪文化部去年審定公告為不義遺址的法務部矯正署新店戒治所。

「外役監關1天抵2天。」務部長蔡清祥說，外役監是要鼓勵受刑人盡量表現良好，可以縮短刑期早日復歸社會、重新更生，但若不守規定的話，當然會取消，外界如果認為服外役監與一般監獄有過大差距，法務部將會檢討，

對於外界批評殺警犯易寶宏取消外役監一事，蔡清祥表示，返家探視期間違反規定，依法將易移回一般監獄，也會收回優惠縮刑刑期，這是執行單位主管的業務，對於返家探視受刑人要嚴加監管，他已一再要求監所要做到，所方仍有按照規定作業做好教化，請外界不要誤會是坐爽監。

他說，行政院去年9月22日通過的外役監條例部分條文修正草案，提高外役監門檻，但未獲立法院三讀通過。蔡清祥說，法務部將以先前的院版修法為藍本，並參酌立法委員、黨團提出的草案建議，盡快配合完成立法程序，也盼朝野立委能形成修法共識。媒體追問有關前總統陳水扁保外就醫、前高雄市議員陳致中在獄中是否有特權等，蔡清祥表示，一切依法規辦理。

法務部矯正署新店戒治所，原為國防部台灣軍人監獄，是前促轉會審定的不義遺址，法務部長蔡清祥（中）上午造訪時受訪。記者曾信原／攝影
法務部矯正署新店戒治所，原為國防部台灣軍人監獄，是前促轉會審定的不義遺址，法務部長蔡清祥（中）上午造訪時受訪。記者曾信原／攝影

外役監 蔡清祥 法務部

延伸閱讀

影／呼籲別誤會！法務部長蔡清祥：外役監不是爽監

影／澄清外役監非爽監 蔡清祥：會儘速提出修法草案

蔡清祥：外役監協助受刑人復歸社會 並非爽監

公孫孟將返法國述職 宋楚瑜、朱立倫出席法國國慶酒會

相關新聞

影／澄清外役監非爽監 蔡清祥：會儘速提出修法草案

蔡英文總統、行政院長陳建仁、監察院長陳菊、法務部長蔡清祥等人，上午參訪法務部矯正署新店戒治所（原國防部台灣軍人監獄－前促...

立院台美國會聯誼會拜會34位聯邦議員 軍售、經貿交流豐碩

立法院台美國會議員聯誼會11日至15日訪問華府，期間共拜會34位美國參眾議員，探討議題涵蓋軍事、貿易、經濟等，美方議員也...

外役監議題引起熱議 蔡清祥：絕非坐爽監

外役監議題引起外界熱議，法務部長蔡清祥今天陪同蔡英文總統訪視法務部矯正署新店戒治所，蔡清祥表示，外役監是為協助受刑人早日...

緬甸孤軍僑胞仍顛沛流離 湯蕙禎接受陳情協助落葉歸根

民進黨立委湯蕙禎國會辦公室陸續接到來自緬甸僑團的陳情案，為解決這群被遺忘的「亞細亞的孤兒 」特殊無國籍身份問題，今天邀請...

解嚴36周年紀念日 蔡英文視察「不義遺址」

今天為解嚴36周年紀念日，上午蔡英文總統與行政院長陳建仁等官員，前往原國防部臺灣軍人監獄，也就是前促轉會審定之不義遺址，...

生前最掛念基捷！「正義武士」游祥耀離世政壇感懷

民進黨基隆市資深前議員游祥耀因食道癌昨天離世，他當了20年「五連霸」議員，消息傳出政壇一片哀悼聲，紛紛發文感懷。游祥耀從...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦