外役監議題引起熱議 蔡清祥：絕非坐爽監

外役監議題引起外界熱議，法務部長蔡清祥今天陪同蔡英文總統訪視法務部矯正署新店戒治所，蔡清祥表示，外役監是為協助受刑人早日復歸社會，絕非坐爽監 法務部目前已蒐集近日各界意見，以原來政院通過的版本為基礎，並參酌立委提出的草案建議，盡速提出修法草案。

蔡英文總統、行政院長陳建仁、監察院長陳菊、法務部長蔡清祥、文化部長史哲、文化部次長王時思今天參訪文化部去年審定公告為不義遺址的法務部矯正署新店戒治所。

「外役監關1天抵2天。」務部長蔡清祥說，外役監是要鼓勵受刑人盡量表現良好，可以縮短刑期早日復歸社會、重新更生，但若不守規定的話，當然會取消，外界如果認為服外役監與一般監獄有過大差距，法務部將會檢討，

對於外界批評殺警犯易寶宏取消外役監一事，蔡清祥表示，返家探視期間違反規定，依法將易移回一般監獄，也會收回優惠縮刑刑期，這是執行單位主管的業務，對於返家探視受刑人要嚴加監管，他已一再要求監所要做到，所方仍有按照規定作業做好教化，請外界不要誤會是坐爽監。