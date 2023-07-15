緬甸孤軍僑胞仍顛沛流離 湯蕙禎接受陳情協助落葉歸根

民進黨立委湯蕙禎國會辦公室陸續接到來自緬甸僑團的陳情案，為解決這群被遺忘的「亞細亞的孤兒 」特殊無國籍身份問題，今天邀請中華民國歸僑協會理事長李沛及金三角文化基金會董事長王根深安排了一場陳情見面會，現場有類似相同困境的陳情人將近500人。

湯蕙禎表示，這是歷史留下的問題，卻讓這群緬甸僑胞現在仍在默默承擔。他們在緬甸沒有國籍，在緬甸他們是外人，而他們在台灣也沒有國籍，甚至連居留的資格都沒有。

湯蕙禎指出，在第一次陳情見面會中有一個陳情個案，當自己的太太及小孩都擁有台灣身分證，而自己卻無法取得？透過國會辦公室的努力之下，終於在昨天已取得台灣居留證，得以在台灣家庭團聚共享天倫之樂。

據了解，緬甸不同等級的公民領有不同顏色的身分證，粉紅色、綠色、藍色，上面還會有註明種族、宗教的欄位等，而在出生在緬甸的孤軍有辦法的也只能取得「外國人登錄證」，但大多數的人都是無法取得。湯蕙禎說，沒有了身份、丟了國家的僑民們人在緬甸永遠是次等人，其佔緬甸全國人口總數的小小百分比，多一個、少一個，不會真的被誰在意。

湯蕙禎表示，面對類似的問題，未來將會持續協助緬甸僑團一起為這群人發聲，同時，也將與金三角文化基金會王根深董事長及中華民國緬甸歸僑協會一起攜手合作努力，希望能讓這些僑胞，得到應有的身分與生活工作保障，讓他們和自己的親人一樣得以在台灣落腳生根。

王根深表示，泰緬邊境的那群人，他們的下一代在難民營出生，既無緬甸身分，他們只能想盡辦法窮盡一生積蓄，傾家蕩產，不惜持有假護照，更遑論目前緬甸境內路上隨時可能有流彈奔竄，只為了回到自由民主的台灣；王根深說，還有許多孤軍後代在緬甸掙扎著想要活下去，也不少人滯留在台遲遲等不到一個身分。