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生前最掛念基捷！「正義武士」游祥耀離世政壇感懷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市資深前議員游祥耀(中)因食道癌昨天離世，他當了20年「五連霸」議員，消息傳出政壇一片哀悼聲。圖／取自游祥耀臉書
民進黨基隆市資深前議員游祥耀(中)因食道癌昨天離世，他當了20年「五連霸」議員，消息傳出政壇一片哀悼聲。圖／取自游祥耀臉書

民進黨基隆市資深前議員游祥耀因食道癌昨天離世，他當了20年「五連霸」議員，消息傳出政壇一片哀悼聲，紛紛發文感懷。游祥耀從黨外時代開始偷偷站街頭演講開始，到如今的街頭的民主運動，始終衝到第一線，一生奉獻給自由民主。從政20年最掛念的就「基隆捷運」能不能真正蓋起來。

游祥耀去年發現罹患食道癌，他勇於面對，每天跑2萬步運動，後來也住進台北的醫院開刀治療，一度好轉，後來又發現肺積水、病情惡化，癌細包轉移到全身，昨天安祥離世。

游祥耀出身中醫世家，在黨外年代時期就投入自由民主運動，曾瞞著家人偷偷站街頭民主演講，後來加入民進黨，他的女兒內政部長林右昌的機要秘書游本明說，父親一路走來，從黨外時期走到現在的自由民主，投入民主政治是他的人生最熱衷的，尤其離世前最後一天，仍心繫基隆政治的發展。

游祥耀多次帶頭抗爭要基隆捷運，尤其前總統馬英九來基隆時，每次出來爭取。游本明說，父親最關心的議題就是基隆捷運能不能蓋起來，從前市長張通榮時期基隆捷運的規畫他就積極關心，也在議會質詢，歷經多任市長、總統，他始終追蹤基隆捷運，直到林右昌時代有了重大突破，讓父親感到欣慰。父親他的理念是「眾志成城」，堅持了就不要放棄。

游祥耀卸任議員後，常和女兒分享以前從政路上的點點滴滴，仍放心不下的就是，現在地方市長換黨，他希望中央和地方要多合力把基隆運運蓋完成，才是基隆之幸。

基隆市長謝國樑表示，游祥耀被稱為正義武士，過去他對民主運動的堅持讓人感到敬佩，過去有幸曾跟他一起競過過一次立委，他充滿正義感的個性，及對很多事情的堅持印象深刻，對他過世感到惋借，有無限的懷念。

議長童子瑋也悼念說，游祥耀前輩是基隆政壇重要的精神領袖，也是民主的導師，也給後進後多指導，希望可以延續下去。

立委蔡適應說，接到游祥耀議員離世的消息，十分讓人不捨，過去他在市議會時，游議員的位置就在他旁邊，時常討論政策和市政，他是一位讓人尊敬的兄長，也是一位在你遇到困難時，會義無反顧幫你的俠客。

蔡適應提及，2015年他擔任市黨部主委，在市民廣場舉辦募款園遊會，那個時候他和黨公職人員很努力的叫賣籌款，當時在活動快結束時，游議員問他，「還差多少我們才達到目標？」然後二話不說捐贈款項給市黨部，說「我也當過主委，我知道這個家不好當」，這個舉動只有一瞬間，但「任俠的正義武士，永遠會存在我的心中」。

民進黨基隆市資深前議員游祥耀因食道癌昨天離世，他當了20年「五連霸」議員，消息傳出政壇一片哀悼聲。圖／取自游祥耀臉書
民進黨基隆市資深前議員游祥耀因食道癌昨天離世，他當了20年「五連霸」議員，消息傳出政壇一片哀悼聲。圖／取自游祥耀臉書
民進黨基隆市資深前議員游祥耀因食道癌昨天離世，他當了20年「五連霸」議員，消息傳出政壇一片哀悼聲。圖／取自游祥耀臉書
民進黨基隆市資深前議員游祥耀因食道癌昨天離世，他當了20年「五連霸」議員，消息傳出政壇一片哀悼聲。圖／取自游祥耀臉書

基隆捷運 議員 運動

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