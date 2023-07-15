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鄭宏輝涉性騷辭神腦董座並提告 游淑慧：讓法院認證吧

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市立委參選人、台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
國民黨北市立委參選人、台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

新竹市前市議員、行政院前政務顧問、神腦國際董事長鄭宏輝日前被指「掏下體」涉性騷事件 ，他駁斥指控，事隔1個月後，昨晚在臉書發文，將辭去神腦董事長一職，同時要對「造謠者」國民黨立委參選人游淑慧提告。游淑慧則反擊，她與受害人在揭露前，已經討論過，有人就是會以提告來轉移焦點，「那就讓法院認證吧」。

游淑慧指出，鄭宏輝發文說，國民黨的游淑慧在烏龍爆料的記者會後，經過整整1個月，至今沒有一個受害者出面，沒有任何照片影片，沒有任何證據文件，連個LINE截圖也沒有。還說什麼讓調查陷入空轉停擺，但中華電信7月10才發文，她7月11日馬上就和中華電信約好時間，要陳述案情，誰讓調查陷入空轉停擺？

游淑慧指出，鄭宏輝怎麼不說自己沉寂一個月後，在中華電信準備開始調查前，突然請辭。她好奇，若當事人辭職了，他還需要配合調查嗎？受害者有權利自保，受害者有權利不再面對惡心。

游淑慧也說，而面對突如其來的加害，哪個me too受害人有辦法留影片和照片，講這個話，就太噁心。至於鄭覺得被惡鬥？游淑慧表示，她接到陳情前，與鄭素昧平生。「惡鬥他，我是能當神腦董事長嗎？」

中華電信7月10發文，游淑慧7月11日和中華電信約好時間陳述案情。圖／游淑慧提供
中華電信7月10發文，游淑慧7月11日和中華電信約好時間陳述案情。圖／游淑慧提供

游淑慧 鄭宏輝 提告

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