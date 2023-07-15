裴洛西華府會晤江啟臣：討論對台灣與全球民主的堅定支持

美國資深聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）13日下午會晤國民黨立委江啟臣與青年代表，並在推特表示，很高興與國民黨的立院代表討論強化美台關係的工作；會中討論為人權的奮鬥，美國對台灣及全球民主的堅定支持。

國民黨駐美代表處副代表秦日新表示，在立院台美國會議員聯誼會成團前，江啟臣就透過國民黨駐美代表處，希望能在個人訪問華府期間拜會裴洛西；後來江啟臣參加立院團，因此整併多數行程，已敲定的裴洛西拜會行程就趁立院團行程結束後繼續進行。

秦日新表示，裴洛西去年訪台時，身為外交及國防委員會召委的江啟臣因返台隔離中無緣得見，江啟臣一直希望能有機會親自會晤裴洛西；裴洛西會中打趣說，她是少數見過故總統夫人蔣宋美齡的美國國會議員，「你們在座應該沒有人見過」，凸顯她與國民黨有淵源，很樂意會見國民黨立委。

裴洛西與江啟臣一行會談約35分鐘，據轉述，裴洛西認為美國應該協助台灣強化防衛力量，對於美中關係，她認為沒必要針鋒相對，有可以溝通與合作之處，但裴洛西提到她堅持人權議題，因此對西藏、新疆、香港和台灣都非常關心。

此次拜會華府立院台美國會議員聯誼會的國民黨立委有江啟臣、陳以信和鄭正鈐，但照片中唯一的立委就是江啟臣，不見陳、鄭身影。