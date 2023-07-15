陳情拒絕服貿 一周來第四次赴立院

營建工程業、土木工程業、水電工程業、消防設備業、室內裝修業、職業貨車業等六項產業昨天赴立法院陳情，要求朝野立委「拒絕重啟服貿」，這是一周以來第四次民間業者陳情，但部分產業領袖與民進黨友好。

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜近來不約而同觸及重啟兩岸服貿議題。七月七日美容美髮業者開第一槍到立院陳情，其中台北市女子美容商業同業公會理事長陳德生，在去年九合一選舉時，擔任當時的台北市長參選人陳時中的美容美髮業後援會會長。

七月十一日藥界陳情，認為重啟服貿影響人民健康；十三日駕駛員、遊覽車業、小客車租賃業、眼鏡業、餐飲業及旅行業等六大產業也陳情，喊出「服貿通過、生活難過」。其中，旅遊業代表黃文桂，曾任民進黨政府的行政院政務顧問。

民進黨發言人張志豪表示，許多產業已輪番到立院陳情，但民眾黨及國民黨場場缺席，拒絕回應反重啟服貿的民意，柯文哲、侯友宜顯然只在意網路節目聲量，不顧重啟服貿衝擊青年就業，令人遺憾。

北市議員侯漢廷日前赴北檢告發民進黨總統參選人賴清德，在服貿議題造謠，北檢昨以「他」字案將賴列被告。民進黨團書記長莊瑞雄表示，法院已夠忙了，把國政議題丟到法院沒有必要，各政黨若真主張開放服貿，就大膽向民眾訴求。

侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢說，賴清德為選舉抹黑服貿，且無法處理兩岸問題，只能造謠欺騙人民，根本是為自身政治紅利，犧牲民眾利益，將兩岸推向戰爭邊緣。

中央大學經濟系教授吳大任說，無論從經濟面或政治面，重啟服貿都有正面意義，政治上可降低兩岸緊張關係，經濟上減少貿易障礙也是好事。至於有人擔心競爭問題，他認為，雖然會有競爭壓力，但不見得是壞事，也不會影響大局。