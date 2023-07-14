換侯說亂陣腳 柯志恩：不選立委的人出張嘴，在講什麼？

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國民黨智庫執行長柯志恩（前排右）今晚為高雄立委參選人陳美雅站台推薦，並為總統選局穩定軍心。記者王昭月／攝影
國民黨智庫執行長柯志恩（前排右）今晚為高雄立委參選人陳美雅站台推薦，並為總統選局穩定軍心。記者王昭月／攝影

國民黨高市黨部今晚起為黨籍高雄立委參選人辦見面會，國民黨智庫執行長柯志恩及總統參選人的胞兄、前高醫院長侯明鋒都到場，針對侯友宜民調不振，柯志恩以自己為例表示，她選高雄市長時也沒人看好，更說黨內除陳玉珍外，立委參選人沒人說換侯，不選的人出張嘴，在講什麼？

柯志恩今晚表示，大家擔心侯友宜民調低，但以她為例，她選高雄市長時民調僅13%、15%，至11月都還不到19%，結果最後開票，高達40%！換句話是現在民調的翻倍。她說，剛開始民調低並不是問題，當時也沒人看好她，但造勢場合她一回頭，看所有議員都站她後面，代表議員與市長參選人完全綁在一起，站在一起，後來她沒打勝，卻打出很漂亮的選戰。

柯志恩說，國民黨現在不是「要換誰」，而是需要整合。有人質疑侯友宜似與藍皮綠骨，她認為這與事實距離遙遠，侯若想升遷，綠皮綠骨不是更容易，何必藍皮綠骨？

並說，有人質疑，侯友宜沒喊中華民國，但侯友宜曾告訴她，他看到有兄弟在前線戰死，死後能夠覆上國旗，「為這面國旗，我拚了」，這就是她認識的侯友宜。

柯志恩說，目前國民黨立委提名除陳玉珍外，沒人站出來公開說要換侯，那些不選的出張嘴巴，在講什麼？

侯友宜 民調 柯志恩

延伸閱讀

與柯文哲同桌促「藍白合」 宣明智兒子：侯友宜「被朱立倫騙了」

侯友宜競辦駁排斥侯韓會傳言 還原專訪提「公安」原意

金溥聰「膿包說」掀波瀾 蔡正元：金小刀姿態高得像國民黨主席

籲臨時會處理外役監修法 侯友宜：勿淪綠色權貴後花園

相關新聞

全是違建？黃國昌被質疑蓋房在國有保育區 新北：如違法最重罰30萬

新北議員張錦豪說，前立委黃國昌家蓋到國有山坡地保育區上，違建面積超過原本合法的1倍。新北市府說，山坡地保育區不容許蓋住宅...

換侯說亂陣腳 柯志恩：不選立委的人出張嘴，在講什麼？

國民黨高市黨部今晚起為黨籍高雄立委參選人辦見面會，國民黨智庫執行長柯志恩及總統參選人的胞兄、前高醫院長侯明鋒都到場，針對...

因「餵藥案」對黨說重話 吳佩芸：投不下現在的時力

時代力量台中市議員吳佩芸不認同時力「餵藥案」態度，今晚發文，表示若今就要投票，政黨票這一張，投不下去「現在的」時代力量。...

民進黨新北議員爆料 前立委黃國昌住家違建蓋在國有地上

前立委黃國昌日前因租地問題被討論，如今新北市議員張錦豪在臉書爆料，黃國昌的家合法建照範圍只有1到4樓，其他包含5樓的違建...

蔡總統攜貝尼亞訪審計新村 杏仁茶、泡芙「甜點外交」

巴拉圭準總統貝尼亞訪台第4天，蔡英文總統今邀他參訪台中審計新村，了解青年創業聚落，有藝術家送上「巴國合一」噴漆畫，祝福兩...

吳釗燮接受法媒專訪 籲儘速開啟台歐BIA協商

外交部長吳釗燮13日接受「法國24小時新聞台」（France 24）「專訪」（l’Entretien）節目主持人Marc...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦