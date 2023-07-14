換侯說亂陣腳 柯志恩：不選立委的人出張嘴，在講什麼？

國民黨高市黨部今晚起為黨籍高雄立委參選人辦見面會，國民黨智庫執行長柯志恩及總統參選人的胞兄、前高醫院長侯明鋒都到場，針對侯友宜民調不振，柯志恩以自己為例表示，她選高雄市長時也沒人看好，更說黨內除陳玉珍外，立委參選人沒人說換侯，不選的人出張嘴，在講什麼？

柯志恩今晚表示，大家擔心侯友宜民調低，但以她為例，她選高雄市長時民調僅13%、15%，至11月都還不到19%，結果最後開票，高達40%！換句話是現在民調的翻倍。她說，剛開始民調低並不是問題，當時也沒人看好她，但造勢場合她一回頭，看所有議員都站她後面，代表議員與市長參選人完全綁在一起，站在一起，後來她沒打勝，卻打出很漂亮的選戰。

柯志恩說，國民黨現在不是「要換誰」，而是需要整合。有人質疑侯友宜似與藍皮綠骨，她認為這與事實距離遙遠，侯若想升遷，綠皮綠骨不是更容易，何必藍皮綠骨？

並說，有人質疑，侯友宜沒喊中華民國，但侯友宜曾告訴她，他看到有兄弟在前線戰死，死後能夠覆上國旗，「為這面國旗，我拚了」，這就是她認識的侯友宜。

柯志恩說，目前國民黨立委提名除陳玉珍外，沒人站出來公開說要換侯，那些不選的出張嘴巴，在講什麼？