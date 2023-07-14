因「餵藥案」對黨說重話 吳佩芸：投不下現在的時力

時代力量台中市議員吳佩芸不認同時力「餵藥案」態度，今晚發文，表示若今就要投票，政黨票這一張，投不下去「現在的」時代力量。更在文末上寫到，檢討後該說明、道歉都不算太晚，未來仍能讓人民信任，否則只會有更多人失望地，選擇離開時代力量。

「餵藥案」日前偵結，9名教師因罪證不足，均獲不起訴。時代力量立委陳椒華昨針對「餵藥案」道歉，表示身為時代力量前主席及現任決策委員，同時具有藥師證書，「對於偵查過程中，幼教老師們所承受的責難，身為時代力量決策委員，我個人致上最深歉意」。

今晚吳佩芸也發文說重話，「若今天就要投票，政黨票這一張，我投不下去「現在的」時代力量。

當政治人物站在高處、掌握話語權的同時，更該明白，自己所說的每一字的重量，是有多麼沉重。被掩蓋的真相該揭開讓民眾關注，但當真相在挖掘過程中，被加以謠言煽動、被仇恨激化、甚至被政治操作，打著正義大旗的鍵盤字句「是可以殺死人的」。

吳佩芸舉例，她也曾揭露過兒童虐待事件、校園性騷案件，拿著麥克風說明前，也須從資料數據、司法程序、行政流程、事證內容去釐清，去向當事人說明。

這樣溝通未必吸目光，但能避免她手中的麥克風，成為隨意傷人的屠刀。在客觀事實之上，言人之所不敢言、言人之所不能言，才是處理眾人之事。

但近期事件中，時代力量未在這個大染缸堅持自己理念。本該恪守「實事求是」、「有多少證據說多少話」、「做錯就該認錯」，最近不見了。

吳佩芸寫到，面對家長的憂心，新北市政府的怠惰，當然可以批判指責，要求負起行政責任、公權力介入調查。但不是拿著沒有「經過驗證百分之百確信」的數據，打著「餵毒」的大旗，進行「偽科學」的發言。

更不用說，在傾全黨之力大打一波後，面對司法檢調不起訴結果，面對醫療科學數據的質譜儀未檢出報告，面對新北市政府提出「造謠的指控」，時代力量仍是靜悄悄地，第一時間沒有任何說明、回應。

她之所以從第三勢力出發，正是因為對於兩大黨悖離政治操守感到失望，也因此，她還是很難想像，現在的時代力量也成為一個背棄科學數據、失去理性、不願自我檢討的政黨。

她仍相信，面對錯誤已造成的情形下，只要肯願意虛心檢討，都不算太晚；尋找真相的道路很艱難，但不能因此而喪失「有多少證據說多少話」的原則。

吳佩芸說，檢討後說明、該道歉的道歉，一切都還不算太晚，她相信，未來時力還有讓人民信任的空間。「否則，我想，未來只會更多人失望地，選擇離開時代力量。」