民進黨新北議員爆料 前立委黃國昌住家違建蓋在國有地上

前立委黃國昌日前因租地問題被討論，如今新北市議員張錦豪在臉書爆料，黃國昌的家合法建照範圍只有1到4樓，其他包含5樓的違建，甚至還占用山坡地保育區擴建合計約79平方公尺，違建的部分超過原本合法的一倍。新北市工務局指出，這是2009年的既存違建，後續將依相關規定處理。

張錦豪指出，黃國昌在汐止水源路上的透天厝領有合法使照為1到4樓，每層樓同為114.3平方公尺，其他的部分呢？除了加蓋第五層樓就沒有了嗎？張錦豪指出，不斷有汐止在地的人來跟他說「你去他家後面看看，全部都是違建」。

張錦豪表示，他沿著康誥坑溪逆游而上，發現了大驚奇，根據老丙建容積160%，建蔽率40%，黃國昌的家不僅把剩下的60%全蓋滿，厲害的是，後面就直接蓋在國有地上面，兩塊占用國有地的使用分區，都是山坡地保育區，經過專業人士計算，地號分別是白雲段13地號大約占用25平方公尺、秀山段1203地號大約佔用54平方公尺。

張錦豪說，比對一下2006與2018年的空拍圖，除了頂樓不一樣，後方增建物也不一樣，黃國昌家的違建真的是發揮到了極致，光是違建的面積就超過原本合法的一倍，至於把房子蓋在國有山坡地保育區上違反什麼法令，他自己則不確定。