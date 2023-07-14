吳釗燮接受法媒專訪 籲儘速開啟台歐BIA協商

外交部長吳釗燮13日接受「法國24小時新聞台」（France 24）「專訪」（l’Entretien）節目主持人Marc Perelman視訊訪問。在談及台歐雙邊投資協議（BIA）的進展時，他表示，希望歐盟能將台歐與歐中經貿關係分開處理，儘速開啟台歐BIA協商。

吳釗燮在訪問中首先感謝「北大西洋公約組織」（NATO）於日前峰會上關注中國對台威脅及其在印太地區的擴張行徑。他以全球50%貨運行經台海及90％先進半導體晶片在台生產兩事為例，說明台海衝突一旦發生導致供應鏈中斷，將對全球造成嚴重影響，因此維護台海和平穩定不僅攸關台灣安全，對全世界也同樣至關緊要。

針對美國參謀聯席會議主席米利（Mark Milley）先前評估，認為尚無跡象顯示中國決定在短期內攻台的說法，吳釗燮表示同意，認為台海戰爭並非一觸即發，也並非不可避免，目前中國正採取「孫子兵法」中「不戰而屈人之兵」的戰略，以各種恫嚇方式迫使台灣在中國壓力下屈服，因此我國必須洞悉其技倆並審慎因應。

他表示，海峽中線維護了數十年台海的和平穩定，中國深知機艦跨越中線將帶來嚴重後果，但其目的在於壓縮我方的反應時間及防衛縱深。台灣位處中國威權主義擴張的最前線，如果台灣失陷，其他民主國家也將付出代價，因此台灣必須積極強化自我防衛能力，備戰以避戰，也樂見民主國家共同在印太地區展現遏制中國野心的威懾力量。

有關美國是否會協防台灣，吳釗燮強調，捍衛台灣是我們自己的責任，我國與美國密切合作以加強自我防衛能力，包括向美國採購所需的武器，美方協助訓練我國軍隊等，以進行軍事改革，並提升台灣的不對稱戰力。

在談及台歐雙邊投資協議（BIA）的進展時，吳釗燮表示，歐盟是台灣第一大外資來源，我方樂願加強與歐盟國家的交流，希望歐盟能將台歐與歐中經貿關係分開處理，儘速開啟台歐BIA協商，以增進台歐雙方共同利益。