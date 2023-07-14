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法國國慶酒會 公孫孟：避戰首要條件在嚇阻力和決心

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
法國在台協會主任公孫孟（左五）、法務部長蔡清祥（左三起）、國安會秘書長顧立雄、行政院副院長鄭文燦、立法院院長游錫堃等人晚上一起出席在晶華酒店舉辦的法國國慶酒會，現場外國使節雲集。這是法國在台協會主任公孫孟在台參加的最後一次酒會，8月初將返回法國述職。記者蘇健忠／攝影
法國在台協會主任公孫孟（左五）、法務部長蔡清祥（左三起）、國安會秘書長顧立雄、行政院副院長鄭文燦、立法院院長游錫堃等人晚上一起出席在晶華酒店舉辦的法國國慶酒會，現場外國使節雲集。這是法國在台協會主任公孫孟在台參加的最後一次酒會，8月初將返回法國述職。記者蘇健忠／攝影

法國在台協會今舉行「2023法國國慶酒會」，也是法國在台協會主任公孫孟離台前，最後一次在台灣主持國慶酒會。他在致詞時表示，法國將繼續提供烏克蘭支援對抗俄國，並強調為了不讓戰爭在其他地區發生，要有堅定的嚇阻力和決心。

法國在台協會今於台北晶華酒店舉行「2023法國國慶酒會」，包括立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、外交部次長李淳等都到場祝賀。這也是公孫孟駐台任期期滿、返回法國前，最後一次在台主持法國酒會。公孫孟擔任外交官30多年，曾多次外派亞洲，待過越南、印尼、日本，於2019年9月派駐台灣。

公孫孟在致詞時表示，和平尚未降臨歐洲，指烏克蘭將持續奮戰，抵抗俄國侵略的卑劣行為。他表示，「我們同心合力提供的支援將持續進行，絕不動搖，以幫助烏克蘭恢復領土的完整。」

他也說，「我們也從這個悲慘的戰爭汲取教訓。為了避免它在其他地區發生，首要條件在於堅定的嚇阻力和決心，以及日復一日地捍衛安全。」

不過，公孫孟指出，推動和平還有另一種方式，就是人民之間的合作，而令他最感到驕傲的是，他在台灣執行任務期間，帶領法國在台協會深化台法許多合作計劃，並開創新的合作項目。其中最值得一提的是，雙方在影視工業與新創的進展、人權領域的推動、思想的辯論以及數位領域的合作等。

公孫孟表示，台法的合作必須更上層樓，不論是在共同的科學或工業優先重點項目上，或是關係未來的人才培育等，並感謝與台灣大學校長聯袂出席的格諾布爾大學校長Lakhnech。他特別強調，格諾布爾市是法國半導體生態系統的核心。

公孫孟表示，台法要打造共同的未來，還要強化雙邊經貿與工業交流，其中又以投資最能具體展現雙方彼此的信任。他指出，法國企業大幅投資台灣；台灣最近也前往法國發展大規模工業計劃。另外，公孫孟也指出，在台法僑不僅在今年成功開辦第二所法國學校，也透過台灣法國工商會、台灣法國文化協會與台灣法國人協會等增加許多活動。

最後，他表示，「我們相信共同未來的和平，我們將繼續攜手前進！台灣萬歲！法國萬歲！」

法國 國慶

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