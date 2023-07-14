法國國慶酒會 公孫孟：避戰首要條件在嚇阻力和決心

法國在台協會今舉行「2023法國國慶酒會」，也是法國在台協會主任公孫孟離台前，最後一次在台灣主持國慶酒會。他在致詞時表示，法國將繼續提供烏克蘭支援對抗俄國，並強調為了不讓戰爭在其他地區發生，要有堅定的嚇阻力和決心。

法國在台協會今於台北晶華酒店舉行「2023法國國慶酒會」，包括立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、外交部次長李淳等都到場祝賀。這也是公孫孟駐台任期期滿、返回法國前，最後一次在台主持法國酒會。公孫孟擔任外交官30多年，曾多次外派亞洲，待過越南、印尼、日本，於2019年9月派駐台灣。

公孫孟在致詞時表示，和平尚未降臨歐洲，指烏克蘭將持續奮戰，抵抗俄國侵略的卑劣行為。他表示，「我們同心合力提供的支援將持續進行，絕不動搖，以幫助烏克蘭恢復領土的完整。」

他也說，「我們也從這個悲慘的戰爭汲取教訓。為了避免它在其他地區發生，首要條件在於堅定的嚇阻力和決心，以及日復一日地捍衛安全。」

不過，公孫孟指出，推動和平還有另一種方式，就是人民之間的合作，而令他最感到驕傲的是，他在台灣執行任務期間，帶領法國在台協會深化台法許多合作計劃，並開創新的合作項目。其中最值得一提的是，雙方在影視工業與新創的進展、人權領域的推動、思想的辯論以及數位領域的合作等。

公孫孟表示，台法的合作必須更上層樓，不論是在共同的科學或工業優先重點項目上，或是關係未來的人才培育等，並感謝與台灣大學校長聯袂出席的格諾布爾大學校長Lakhnech。他特別強調，格諾布爾市是法國半導體生態系統的核心。

公孫孟表示，台法要打造共同的未來，還要強化雙邊經貿與工業交流，其中又以投資最能具體展現雙方彼此的信任。他指出，法國企業大幅投資台灣；台灣最近也前往法國發展大規模工業計劃。另外，公孫孟也指出，在台法僑不僅在今年成功開辦第二所法國學校，也透過台灣法國工商會、台灣法國文化協會與台灣法國人協會等增加許多活動。

最後，他表示，「我們相信共同未來的和平，我們將繼續攜手前進！台灣萬歲！法國萬歲！」