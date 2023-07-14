立院康園餐會宣昶有大談「藍白合」 柯文哲急忙撇清

全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲出席與會，面對媒體記者包圍詢問與董事長開講高雄場破局，吳子嘉批「傲慢」言論，柯文哲不表示意見，只有自顧自的「呵呵呵」上樓，隨後與企業主敬酒餐敘，而宣明智的兒子宣昶有接受採訪時，大談「藍白合」的議題，直白的言論讓一旁吃飯的柯文哲轉頭直呼「這是他的個人意見，不代表民眾黨的發言」。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（中）出席與會，面對媒體記者包圍詢問與董事長開講高雄場破局，吳子嘉批「傲慢」言論，柯文哲不表示意見，只有自顧自的「呵呵呵」上樓，隨後與企業主敬酒餐敘。記者許正宏／攝影全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（右）出席與會，簡短致詞後，柯文哲自顧自的用餐，隨後與企業主敬酒餐敘，而宣明智的兒子宣昶有（後排左二）接受採訪時，大談「藍白合」的議題，直白的言論讓一旁吃飯的柯文哲轉頭直呼「這是他的個人意見，不代表民眾黨的發言」。記者許正宏／攝影全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（圖）出席與會，簡短致詞後，柯文哲自顧自的用餐，隨後與企業主敬酒餐敘。記者許正宏／攝影全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（右）出席與會，簡短致詞後，柯文哲自顧自的用餐，隨後與企業主敬酒餐敘，而宣明智的兒子宣昶有（中）接受採訪時，大談「藍白合」的議題。記者許正宏／攝影全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（右二）出席與會，簡短致詞後，柯文哲自顧自的用餐，隨後與企業主、宣明智的兒子宣昶有（左二）敬酒餐敘。記者許正宏／攝影 2024大選 總統大選 柯文哲 民眾黨 藍白合
FB留言