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立院康園餐會宣昶有大談「藍白合」 柯文哲急忙撇清

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（圖）出席與會，與企業主敬酒餐敘。記者許正宏／攝影
全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（圖）出席與會，與企業主敬酒餐敘。記者許正宏／攝影

全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲出席與會，面對媒體記者包圍詢問與董事長開講高雄場破局，吳子嘉批「傲慢」言論，柯文哲不表示意見，只有自顧自的「呵呵呵」上樓，隨後與企業主敬酒餐敘，而宣明智的兒子宣昶有接受採訪時，大談「藍白合」的議題，直白的言論讓一旁吃飯的柯文哲轉頭直呼「這是他的個人意見，不代表民眾黨的發言」。

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全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（中）出席與會，面對媒體記者包圍詢問與董事長開講高雄場破局，吳子嘉批「傲慢」言論，柯文哲不表示意見，只有自顧自的「呵呵呵」上樓，隨後與企業主敬酒餐敘。記者許正宏／攝影
全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（中）出席與會，面對媒體記者包圍詢問與董事長開講高雄場破局，吳子嘉批「傲慢」言論，柯文哲不表示意見，只有自顧自的「呵呵呵」上樓，隨後與企業主敬酒餐敘。記者許正宏／攝影
全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（右）出席與會，簡短致詞後，柯文哲自顧自的用餐，隨後與企業主敬酒餐敘，而宣明智的兒子宣昶有（後排左二）接受採訪時，大談「藍白合」的議題，直白的言論讓一旁吃飯的柯文哲轉頭直呼「這是他的個人意見，不代表民眾黨的發言」。記者許正宏／攝影
全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（右）出席與會，簡短致詞後，柯文哲自顧自的用餐，隨後與企業主敬酒餐敘，而宣明智的兒子宣昶有（後排左二）接受採訪時，大談「藍白合」的議題，直白的言論讓一旁吃飯的柯文哲轉頭直呼「這是他的個人意見，不代表民眾黨的發言」。記者許正宏／攝影
全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（圖）出席與會，簡短致詞後，柯文哲自顧自的用餐，隨後與企業主敬酒餐敘。記者許正宏／攝影
全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（圖）出席與會，簡短致詞後，柯文哲自顧自的用餐，隨後與企業主敬酒餐敘。記者許正宏／攝影
全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（右）出席與會，簡短致詞後，柯文哲自顧自的用餐，隨後與企業主敬酒餐敘，而宣明智的兒子宣昶有（中）接受採訪時，大談「藍白合」的議題。記者許正宏／攝影
全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（右）出席與會，簡短致詞後，柯文哲自顧自的用餐，隨後與企業主敬酒餐敘，而宣明智的兒子宣昶有（中）接受採訪時，大談「藍白合」的議題。記者許正宏／攝影
全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（右二）出席與會，簡短致詞後，柯文哲自顧自的用餐，隨後與企業主、宣明智的兒子宣昶有（左二）敬酒餐敘。記者許正宏／攝影
全國中小企業聯誼總會今天晚上在立法院康園餐廳舉辦餐敘活動，邀請民眾黨總統參選人柯文哲（右二）出席與會，簡短致詞後，柯文哲自顧自的用餐，隨後與企業主、宣明智的兒子宣昶有（左二）敬酒餐敘。記者許正宏／攝影

2024大選 總統大選 柯文哲 民眾黨 藍白合

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