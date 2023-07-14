快訊

日本大型音樂節驚傳意外！工作人員遭時速120公里強力水柱射中身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨全代會府院黨三巨頭出席 蔡總統、賴清德將一起進場

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
民進黨發言人張志豪。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

民進黨將在7月16日舉行全代會，屆時總統參選人賴清德將帶領所有立委提名人一同出場、造勢，宣示2024年選戰民進黨從上到下已就戰鬥位置。民進黨發言人張志豪今天表示，全代會主軸為「民主團結挺台灣」，並公布1分鐘的政績影片，闡述過去7年多在蔡英文總統領導下，提出相當多的有感政績。

關於7月16日全代會流程安排，張志豪表示，蔡英文總統和黨主席賴清德會一起進場，包括行政院長陳建仁致詞、全體立委參選人出場亮相，賴清德也會在會中與所有立委參選人共同造勢，最後壓軸安排蔡總統致詞。

張志豪表示，全代會公布的6分鐘政績影片會突顯民進黨政府過去7年多在蔡總統領導下，提出相當多的有感政績。影片內容除了有關台灣走向世界的片段外，內政方面，包括0到6歲國家一起養，還有加薪減稅增福利部分，內容有基本工資調漲到26400元、長照2.0、擴大租金補貼300億、班班有冷氣政策、普發現金6000元、新南向國家出口額969億美元史上新高。更不用說還有股市破萬點超過2100天，對比馬政府時代僅1天，還有政府年年稅計有賸餘等。

此外，也會邀請金曲歌王謝銘佑跟合唱團，獻唱知名歌曲「路」，經過多元曲風的混編，合唱團的引領，當天現場會用「路」做為主調，進行大合唱。而針對「路」一曲的意義，張志豪說，賴主席非常喜歡這首歌，舉辦多場信賴之友會的活動都會播這首歌；此外，也藉這次改變「路」的曲風，融入原住民與、客語等，讓曲風更多元，納入多元族群意象。

張志豪說，這次全代會的大會主軸是「民主團結挺台灣」，當天舞台會用煙霧、雷射光等科技呈現棒球意象。此次的全代會禮包，會包括提供給黨代表與各界代表加油棒，讓各界參與，還有挺台灣雙面加油毛巾、文具袋、挺台灣徽章等。

民進黨 蔡英文 賴清德

延伸閱讀

716凱道遊行撞民進黨全代會 張志豪：政府積極回應訴求

公布全代會6分鐘政績影片 民進黨：顧好國家方向

民進黨：柯、侯只在意網路節目售票 不顧重啟服貿衝擊

餵藥案不起訴 民進黨：新北市府勿政治操作 傷害孩子

相關新聞

「選秘書看身材」被控性騷擾 監院今彈劾原能會前主委謝曉星

原能會前主委謝曉星去年被控性騷擾，對女性下屬涉及性別歧視、身體觸碰及評論身材、打扮，成立敵意性工作環境之性別騷擾，被時任...

民進黨全代會府院黨三巨頭出席 蔡總統、賴清德將一起進場

民進黨將在7月16日舉行全代會，屆時總統參選人賴清德將帶領所有立委提名人一同出場、造勢，宣示2024年選戰民進黨從上到下...

影／把物全賣光？回顧那些年王世堅留給柯文哲的「32道陰影」

民進黨台北市議員王世堅有「頭號柯黑」的封號，過去柯文哲擔任台北市長期間，兩人多次交手，堪稱是「相愛相殺」，王世堅質詢常常...

陳建仁出席招商大會 鼓勵民間投資公共建設

行政院長陳建仁今天出席民間參與公共建設招商大會暨頒獎典禮，他稱讚促參案促進台灣進步，高鐵是成功促參案，希望企業一起投資。

變相成金主？傳柯文哲要賣質詢收的禮物 王世堅：真心換絕情

民眾黨總統參選人柯文哲過去擔任台北市長8年期間，曾收過市議員王世堅質詢時送出共32件禮物，傳出民眾黨將在8月6日的4周年...

【重磅快評】有台灣特色的外役監有賣點？

監獄在許多國家已成為知名觀光賣點。例如舊金山近海的惡魔島監獄，結束聯邦重刑犯監獄角色後，成為舊金山必訪景點，單是囚犯越獄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦