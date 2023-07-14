民進黨全代會府院黨三巨頭出席 蔡總統、賴清德將一起進場

民進黨將在7月16日舉行全代會，屆時總統參選人賴清德將帶領所有立委提名人一同出場、造勢，宣示2024年選戰民進黨從上到下已就戰鬥位置。民進黨發言人張志豪今天表示，全代會主軸為「民主團結挺台灣」，並公布1分鐘的政績影片，闡述過去7年多在蔡英文總統領導下，提出相當多的有感政績。

關於7月16日全代會流程安排，張志豪表示，蔡英文總統和黨主席賴清德會一起進場，包括行政院長陳建仁致詞、全體立委參選人出場亮相，賴清德也會在會中與所有立委參選人共同造勢，最後壓軸安排蔡總統致詞。

張志豪表示，全代會公布的6分鐘政績影片會突顯民進黨政府過去7年多在蔡總統領導下，提出相當多的有感政績。影片內容除了有關台灣走向世界的片段外，內政方面，包括0到6歲國家一起養，還有加薪減稅增福利部分，內容有基本工資調漲到26400元、長照2.0、擴大租金補貼300億、班班有冷氣政策、普發現金6000元、新南向國家出口額969億美元史上新高。更不用說還有股市破萬點超過2100天，對比馬政府時代僅1天，還有政府年年稅計有賸餘等。

此外，也會邀請金曲歌王謝銘佑跟合唱團，獻唱知名歌曲「路」，經過多元曲風的混編，合唱團的引領，當天現場會用「路」做為主調，進行大合唱。而針對「路」一曲的意義，張志豪說，賴主席非常喜歡這首歌，舉辦多場信賴之友會的活動都會播這首歌；此外，也藉這次改變「路」的曲風，融入原住民與、客語等，讓曲風更多元，納入多元族群意象。

張志豪說，這次全代會的大會主軸是「民主團結挺台灣」，當天舞台會用煙霧、雷射光等科技呈現棒球意象。此次的全代會禮包，會包括提供給黨代表與各界代表加油棒，讓各界參與，還有挺台灣雙面加油毛巾、文具袋、挺台灣徽章等。