陳建仁出席招商大會 鼓勵民間投資公共建設

行政院長陳建仁今天出席民間參與公共建設招商大會暨頒獎典禮，他稱讚促參案促進台灣進步，高鐵是成功促參案，希望企業一起投資。

陳建仁說，每一件促參案都是公私協力，代表著公私共好的精神，政府資源有限，民間力量無窮，推動促參，有助於引進民間豐沛的資金，還有創意，以及靈活的經營模式，可補足政府在公共服務的量能，經營專業的不足，更可以減輕人力跟財政負擔，最重要的是，這樣的模式能為人民提供更優質的服務，這是三贏，政府、民間跟人民三贏的最好政策，促參有助於增進民間的投資，促進地方的就業，還有經濟發展，可以提升國家競爭力。

陳建仁表示，政府非常重視促參推動，在行政院組成促參推動小組，統籌相關事項，也就是民生基礎建設，積極追蹤辦理的情況，還有加強協調各部會以促參模式積極合作，政府完成促參法的修法。

陳建仁說，最近納入了綠能數位建設，還有影視音和資源循環再利用等類別，優化民間參與跟公共建設投資環境等，大家一起在促參法之後，做了很多的工作。

陳建仁指出，民國111年時有很好的表現，有139件投資方案，投資金額相當可觀，今年也有這個方案。大家可以看得到，希望民間投資不斷增加，去年已經超過2800億，創歷史新高，今年上半年簽約已經超過820億，成績亮眼。希望今天促參活動能順利圓滿成功，有更多的民間參與相關的公共建設，公共建設是一切經濟發展的基礎，民間參與的資源可以提高社會韌性，促進經濟的永續發展。

陳建仁說，今年政府公共建設預算高達6000億規模，是史上最高。台灣資金充沛，政府提供很好案源，今天招商大會端出了 82 案，總金額1800億的商機，各部會還有各地方政府，都藉此機會相互觀摩學習，歡迎企業各界一起投資，創造更好的社會之福。

陳建仁表示，政府有責任設計好的誘因，提供更方便、有效率的服務，讓民間投資可以更便利，更願意投入，成為政府的好夥伴，促進良善美好的合作環境。對促參案大家都很清楚，以前台灣常有國內線飛機，現在大家都坐高鐵，這是成功促參的例子，近年來的促參案是更多。民間創意參加促參以後，確實是充滿了活力，希望企業界跟政府成為好夥伴，讓良善美好的合作能不斷有善的循環。非常感謝各地方政府的共同努力，和中央一起為民眾帶來更好的生活環境。