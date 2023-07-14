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【重磅快評】有台灣特色的外役監有賣點？

聯合報／ 主筆室
我國的外役監被形容簡直像渡假村，受刑人可自由活動，每星期有眷探假，還可以接家人來監所同住。示意圖。圖／聯合報系資料照片
我國的外役監被形容簡直像渡假村，受刑人可自由活動，每星期有眷探假，還可以接家人來監所同住。示意圖。圖／聯合報系資料照片

監獄在許多國家已成為知名觀光賣點。例如舊金山近海的惡魔島監獄，結束聯邦重刑犯監獄角色後，成為舊金山必訪景點，單是囚犯越獄的故事就很吸引人；南非開普敦與桌灣對望的羅本島監獄也是必訪景點。台灣的監獄有無賣點？有，不是高牆、鐵絲網的傳統監獄，幾所外役監各有特色，再加上各自特異的故事，當然有賣點。

位在舊金山灣的惡魔島面積很小，海拔也不高，但礁岩四面都是峭壁，形勢非常險峻；惡魔島距舊金山陸地很近，但其間的海流極為湍急，傳聞狹窄的海域棲息了最凶猛的鯊魚，就這些陳述就極有賣點；解除聯邦監獄任務後幾十年開發旅遊，光聽導覽員講述精彩離奇的越獄故事，惡魔島還真吸引人。

南非開普敦海域的歐本島監獄也很近陸地，這所監獄也以嚴酷著稱，有「南非惡魔島」的別名，最著名的人文事蹟是關押過南非國父曼德拉。曼德拉前後繫獄二十七年，超過一半在歐本島。歐本島解除監獄任務後轉為軍事基地及痲瘋病收治所，參觀監獄的遊客必看曼德拉的獨居、極簡陋牢房，很難想像被關那麼長的時間是怎麼度過的。

台灣的外役監或許在歷史、地理、自然景觀上難以與美國、南非的惡魔島監獄相抗衡，但台灣外役監的故事絕對夠精彩，不下於惡魔島本尊，絕對有台灣特色。幾所外役監獄沒有傳統監獄的高聳圍牆，更看不到圍牆頂好幾圈鐵絲網；沒有圍牆，門房、門禁都省了，手銬腳鐐也省了，受刑人可自由活動，每星期有眷探假，還可以接家人來監所同住。

這樣的外役監簡直像渡假村！沒錯；外役監的設施宣稱是要協助受刑人及早回到正常的社會生活，因而有形的管理界線存在得相當模糊；外界批評轉外役監服刑要經過官方遴選過程，設計「遴選」，自然多了人為操弄空間，因此有權勢的人堂而皇之進外役監納涼，這不難分辨，只要法務部願意公布外役監受刑人資料，誰有權有勢？不必多說。

外役監條例又送進立法院要修，要加嚴遴選程度，但照例看不到修法進度；只要還有遴選，還是只有權貴能直通納涼外役監，除非法務部先矯正自己，否則難以矯正。

監獄 外役監 舊金山

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