影／綠營民代籲修正社宅入住機制

民進黨立委賴品妤、莊競程及多個地方民代上午在立法院舉行「社會住宅入住機制」記者會，呼籲內政部營建署儘速修正社宅入住機制，納入「輪候制」及「多次落選加籤制」，落實居住正義。營建署表示，會參考賴品妤委員的建議，並納入各地方政府意見後，在下階段 「社會住宅興辦計畫」內研議。

賴品妤說明，社宅採「輪候制」才能讓合適性高的人優先受到政府幫助，而非僅碰運氣。而在實施輪候制以前，針對多次未中籤的人，表示居住的迫切需求無法被滿足，應根據未中籤次數給予相應加籤數，才能在具備一定公平性下，提高入住社宅的機會，這個現在就能做。

莊競程表示，隨著社宅數量增加，分配問題必須重新思考。我們建議採取國外的「輪候制」，讓符合資格的民眾都可申請並依序入住，對於弱勢者也可優先，甚至加入「多次落選加籤制」的設計，讓制度更加符合居住正義的精神，希望內政部趕快做好相關規劃。