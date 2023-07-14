快訊

緯創「關不住」激勵 AI 族群！台股大漲222點收17,283點

「美人魚骨骸」沖上岸！身體超完整還長出頭髮！清晰無P直擊照瘋傳

曹格發文求救「HELP ME」 經紀公司證實：他療傷中

影／綠營民代籲修正社宅入住機制

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民進黨立委賴品妤（中）、莊競程（右二）及多個地方民代上午在立法院舉行「社會住宅入住機制」記者會，呼籲內政部營建署儘速修正社宅入住機制，納入「輪候制」及「多次落選加籤制」，落實居住正義。記者林伯東／攝影
民進黨立委賴品妤（中）、莊競程（右二）及多個地方民代上午在立法院舉行「社會住宅入住機制」記者會，呼籲內政部營建署儘速修正社宅入住機制，納入「輪候制」及「多次落選加籤制」，落實居住正義。記者林伯東／攝影

民進黨立委賴品妤、莊競程及多個地方民代上午在立法院舉行「社會住宅入住機制」記者會，呼籲內政部營建署儘速修正社宅入住機制，納入「輪候制」及「多次落選加籤制」，落實居住正義。營建署表示，會參考賴品妤委員的建議，並納入各地方政府意見後，在下階段 「社會住宅興辦計畫」內研議。

賴品妤說明，社宅採「輪候制」才能讓合適性高的人優先受到政府幫助，而非僅碰運氣。而在實施輪候制以前，針對多次未中籤的人，表示居住的迫切需求無法被滿足，應根據未中籤次數給予相應加籤數，才能在具備一定公平性下，提高入住社宅的機會，這個現在就能做。

莊競程表示，隨著社宅數量增加，分配問題必須重新思考。我們建議採取國外的「輪候制」，讓符合資格的民眾都可申請並依序入住，對於弱勢者也可優先，甚至加入「多次落選加籤制」的設計，讓制度更加符合居住正義的精神，希望內政部趕快做好相關規劃。

社宅 賴品妤 社會住宅

延伸閱讀

侯漢廷控民進黨散播假消息 北檢將賴清德列為他字案被告

汐止長興街底圍籬封路 民怨救護前要先拿鑰匙開門

工程師罵立委破麻法院判有罪 賴品妤籲受害者勇敢提告

賴品妤：政府大幅放寬學貸門檻 展現減少青年貧窮決心

相關新聞

【重磅快評】有台灣特色的外役監有賣點？

監獄在許多國家已成為知名觀光賣點。例如舊金山近海的惡魔島監獄，結束聯邦重刑犯監獄角色後，成為舊金山必訪景點，單是囚犯越獄...

影／綠營民代籲修正社宅入住機制

民進黨立委賴品妤、莊競程及多個地方民代上午在立法院舉行「社會住宅入住機制」記者會，呼籲內政部營建署儘速修正社宅入住機制，...

AIT擴建將成美在亞洲最大駐點 英澳聚焦台海也改組調整

美國在台協會台北辦事處（AIT/T）因擴建案在媒體鬧得沸沸揚揚，若擴建完成，辦事處規模將遠大於美國駐北京大使館，成為美國在亞太地區最大的駐外機構，不少西方國家駐台館處也在重新調整人員，顯示對台海情勢的重視。

綠黨提性平修法民間版本 專家促防性騷案雇主兼法官

政院昨天通過性平三法修法草案，台灣綠黨與律師、學者、婦團今天呼籲，政院修法不應「打假球」，例如草案仍規定性騷案須由公司先...

柯文哲高雄場見面會取消 陳智菡向支持者致歉

台灣民眾黨總統參選人柯文哲原訂22日要參加董事長開講高雄場，不過柯辦發言人陳智菡今天表示，美麗島電子報董事長吳子嘉擔心報...

AIT擴建案研議中 外交部：不給差別待遇

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處爭取擴建，有意徵用一旁校園用地，引發內湖居民反彈，外交部昨表示，本案仍在研議階段，外交部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦