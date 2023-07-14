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AIT擴建案研議中 外交部：不給差別待遇

聯合報／ 記者陳熙文屈彥辰／台北報導
為滿足美國在台協會（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用。 記者林俊良／攝影
為滿足美國在台協會（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用。 記者林俊良／攝影

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處爭取擴建，有意徵用一旁校園用地，引發內湖居民反彈，外交部昨表示，本案仍在研議階段，外交部將配合土地管理機關台北市府辦理意見徵詢，不會因為提出單位是ＡＩＴ就給予差別待遇。

ＡＩＴ目前爭取台北辦事處擴建，鎖定內湖國中金湖校區二點六公頃的國中用地，但民意代表及里民普遍反對。國民黨立委王鴻薇昨說，ＡＩＴ擴建後比行政院、總統府還要大，必須考慮社會觀感，「民進黨政府宣稱絕對不接受中國台灣，難道要接受美國台灣嗎？」

王鴻薇說，外交部要先面對附近居民的質疑，這件事雖涉及外交事務，但也應該要充分理解地方居民的感受。現在看來外交部會一肩承擔，「當美國下指令，外交部就會全力達成」，這也是為什麼會引起這麼多爭議的原因。

外交部發言人劉永健表示，ＡＩＴ提出擴大租用地的需求，仍在研議階段，相關審議程序都會依政府法規辦理，絕對不會因是美國在台協會，而給予不同，或差別的待遇。

外交部 美國在台協會 內湖 AIT

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