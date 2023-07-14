聽新聞
test
0:00 / 0:00
AIT擴建案研議中 外交部：不給差別待遇
美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處爭取擴建，有意徵用一旁校園用地，引發內湖居民反彈，外交部昨表示，本案仍在研議階段，外交部將配合土地管理機關台北市府辦理意見徵詢，不會因為提出單位是ＡＩＴ就給予差別待遇。
ＡＩＴ目前爭取台北辦事處擴建，鎖定內湖國中金湖校區二點六公頃的國中用地，但民意代表及里民普遍反對。國民黨立委王鴻薇昨說，ＡＩＴ擴建後比行政院、總統府還要大，必須考慮社會觀感，「民進黨政府宣稱絕對不接受中國台灣，難道要接受美國台灣嗎？」
王鴻薇說，外交部要先面對附近居民的質疑，這件事雖涉及外交事務，但也應該要充分理解地方居民的感受。現在看來外交部會一肩承擔，「當美國下指令，外交部就會全力達成」，這也是為什麼會引起這麼多爭議的原因。
外交部發言人劉永健表示，ＡＩＴ提出擴大租用地的需求，仍在研議階段，相關審議程序都會依政府法規辦理，絕對不會因是美國在台協會，而給予不同，或差別的待遇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言