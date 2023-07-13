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考生直呼難！NCC換照、ME TOO入題 112分科公民解答看過來

【即時短評】AIT擴建不難 惟身段要放低一點

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用，昨由外交部台美事務委員會主辦的座談會，遭到地方里民普遍反對。AIT有派人員到場旁聽（右二人），但不願透露職稱頭銜，也未授權發言，在媒體提問下追逐到場外。記者林俊良／攝影
為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用，昨由外交部台美事務委員會主辦的座談會，遭到地方里民普遍反對。AIT有派人員到場旁聽（右二人），但不願透露職稱頭銜，也未授權發言，在媒體提問下追逐到場外。記者林俊良／攝影

美國在台協會AIT）台北辦事處有意擴建，對台美關係來說無疑是更進一步，象徵美國更加看重台灣地位，欲強化美國對台的交流能力，但AIT現階段規劃向北市府討地，變更原來的學校用地，卻全然沒有與內湖居民做好溝通。

外交部昨日舉辦座談會邀請附近居民與會表達意見，看似對話誠意十足，不過整場座談會下來，官方的態度卻如同從零開始，彷彿對民眾的疑慮毫無頭緒，像是到場才知情一樣，可見事前完全沒有做功課。

對於居民存有的疑慮，包括是不是有可能作為軍事用地，或是有撤僑考量，以及未來若興建休閒娛樂中心、停車場等，是否開放與當地居民共享等，外交部方面不但沒有精準打擊、釋疑回答，更給不出肯定的答案。

而AIT雖派人到場，但事主變公親，僅在台下默默旁聽，非但沒有自我介紹，更別提上台親自說明；出席人員還沒有得到高層授權發言，只能全程惦惦，與居民，和媒體大眼瞪小眼，面對現場提問相對無語，最後在座談會結束前就匆匆離去。

AIT如是處理，由外交部全權代表發言，堪稱做法粗糙，不僅少了泱泱大國的氣度，在居民眼中更像在背後操縱傀儡的特權，不肯光明正大的解決問題，讓明明可以好好協調的擴建案，還沒正式啟動就疑雲重重，一副過水走程序，要霸王硬上弓的態勢。

其實，擴建案並不難，不管是外交部，還是AIT，只要身段放軟一些，別把台美關係奉得高高在上，當成了尚方寶劍，動不動就掛在嘴上說嘴，再多費點時間了解民眾疑慮，適時給予完整解答，何愁居民不釋出善意？

AIT 外交部 美國在台協會

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