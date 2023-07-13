AIT擴建案 外交部：尚在研議階段不給特別待遇

美國在台協會（AIT）台北辦事處爭取擴建，有意徵用一旁校園用地，引發內湖居民反彈，外交部今表示，本案仍在研議階段，外交部將配合土地管理機關台北市府辦理意見徵詢，不會因為提出單位是AIT就給予差別待遇。

AIT爭取擴建，鎖定內湖國中金湖校區2.6公頃的國中用地，外交部台灣美國事務委員會昨舉行「台北市立內湖國民中學金湖校區國中用地變更為機關用地」之都市計畫變更草案公開展覽前座談會，邀請在地居民表達意見，但現場出席民意代表，及里民皆表達反對。。

外交部今舉行例行記者會，外交部發言人劉永健表示，AIT因業務需求，提出擴大租用地的需求，外交部要特別說明的是，本案仍在研議階段，外交部將配合並協助土地管理機關台北市政府，依法辦理意見徵詢。

劉永健表示，其他相關審議程序，都會依據政府法規辦理，絕對不會因為提出單位是美國在台協會，而給予不同或差別的待遇。