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行政院推房貸優惠 謝衣鳯：應了解政策是否相互影響

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委謝衣鳯。圖／聯合報系資料照
國民黨立委謝衣鳯。圖／聯合報系資料照

行政院會今天拍板「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，包括最高貸款額度自現行800萬元提高至1000萬元、貸款年限自30年延長至40年，寬限期自3年延長至5年，貸款利率補貼1.5碼等。國民黨團書記長謝衣鳯認為，不同政策之間有紊亂，應了解相互之間是否影響。

謝衣鳯認為，我國現在目前不同政策之間有紊亂，例如大家提出租金補貼以及提高囤房稅，這些政策如果同時提出時，必須要了解相互之間是否影響，對於居住正義是否可以讓正效益大於負效益，這樣對於居住正義或者是青年居住正義才會有真正的幫助。

謝衣鳯說，一連串煙火式的政策利多，對於購屋族是否會有正向效果？或是根本不夠？如果都還沒有檢討，就提出新的政策利多，難免會讓大家認為是選前大撒幣。

謝衣鳯 居住正義 青年

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