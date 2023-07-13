民進黨：北約峰會譴責中國野心 藍白勿配合北京倡服貿

北大西洋公約組織（NATO）11日高峰會後發布公報，批評中國拒絕譴責俄國與威脅台灣。民進黨表示，繼去年北約高峰會首度將中國定位為「體制性挑戰」，今年更發布有史以來最嚴厲的譴責，直指中國明示的野心和脅迫性政策威脅盟國利益與台灣安全，呼籲、國民黨、民眾黨協力政府，共同確保區域及國際秩序穩定，不應配合北京倡議傷害台灣經濟與產業發展的動能的兩岸服貿與貨貿。

民進黨指出，在北約發布公報後，台灣周圍空域隨即偵獲共機38架次、共艦9艘次持續在台海周邊軍事演習，顯示中共完全無視北約盟國對台海和平的關切；經濟上，中國也持續針對台灣2600項產品進行貿易壁壘調查，要求台灣相關進口商、商協會等利害關係人參與調查，造成台商恐懼效應。

民進黨表示，北京這樣的作為無助於台海和平及區域安全，對於國際形象更是持續的負面衝擊，呼籲北京當局應改弦更張，回到國際秩序的正常軌道上來。

民進黨指出，北約指出中國採用廣泛的政治、經濟和軍事工具來擴大其全球影響力和力量投射，也不斷擴大對台軍事威嚇手段，當全世界齊聲抗議中國威脅之時，國民黨與民眾黨更應該秉持政黨「對內競爭，對外團結一致」的原則，共同協力政府與國際社會共同確保區域與國際秩序的穩定，諸如配合北京當局大交流統戰，或呼應將台灣重新鎖進一中市場，傷害台灣經濟與產業發展的動能的兩岸服貿與貨貿，都不應該配合倡議。