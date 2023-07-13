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花敬群稱房價有望走向甜蜜點 時力嗆荒謬「活在平行時空」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
內政部次長花敬群。記者潘俊宏／攝影
內政部次長花敬群。記者潘俊宏／攝影

內政部次長花敬群昨天說，未來可望再度看到房貸負擔率甜蜜點，時代力量發言人余佳蒨今天表示，房價所得比創下史上次高，對比副總統賴清德所謂「房價在降」、內政部聲稱「打炒房已見成效」的說法，完全就是悖離事實，根本活在平行時空。

時代力量今天發布新聞稿說明，內政部昨天發布今年第一季全國及六都房價負擔能力指標，全國房貸負擔率41.1%，房價負擔能力維持「偏低（意味房貸負擔大）」等級，至於房價所得比為9.72倍，意味著國人平均要不吃不喝9.72年、近10年才能買房，為2002年第一季有統計以來，史上第二高、僅次於2002年第三季的9.8倍。

余佳蒨指出，行政院會近日推出「房屋稅差別稅率2.0方案」，然而過去7年以來，時代力量在國會力推囤房稅法案，希望透過提高房屋持有成本的方式，抑制失控的房價，然而主管房市政策的花敬群，多次以各種離譜藉口推託反對囤房稅改革。

余佳蒨批評，政府放任房價飆漲，直到最後一年的選前時刻，現在才終於願意聽取人民的心聲，「難道現在行政院變成了義和團？」

余佳蒨批評，房價攀升、租不起房是整個世代心中的痛，花敬群不僅漠視國人的生活困境，更透過媒體大內宣「房價由漲轉跌結構明顯，有機會走向20年前的甜蜜點」，完全是活在平行時空的荒謬言論，請民進黨正視民眾的痛苦，別再愚弄被房價壓得喘不過氣的青年朋友。

時代力量 花敬群 內政部 房貸 房價

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