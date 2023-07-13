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立院臨時會 時力要求加碼揭弊者保護法、囤房稅

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立法院黨團舉行記者會，批評政府政策都只做半套，要求盡速檢討房屋持有稅，以及獎勵合法申報，嚴懲逃稅房東，才能讓年輕世代看的到未來。記者林俊良／攝影
時代力量立法院黨團舉行記者會，批評政府政策都只做半套，要求盡速檢討房屋持有稅，以及獎勵合法申報，嚴懲逃稅房東，才能讓年輕世代看的到未來。記者林俊良／攝影

立法院預計下周舉行臨時會，時代力量黨團總召邱顯智今天說，除了原先預計處理的性平三法，議程應該再納入「揭弊者保護法」、「外役監條例」及囤房稅，呼籲朝野黨團共同支持修法，希望臨時會發揮最大的功能。

時代力量立法院黨團上午舉行「居住拚正義，司法要改革」記者會，盤點時力黨團推動居住正義、司法改革的成果，邱顯智表示，房價攀升、租不起房，是整個世代心中的痛，時代力量始終是捍衛居住正義的第一品牌。

邱顯智說明，時代力量提出平均地權條例修法，堅持推動實價登錄2.0，建立不動產交易透明制度，消減買賣雙方資訊落差，然而在建商財團的壓力下，當時的民進黨選前急轉彎，立法院僅通過閹割版的實價登錄0.5。

邱顯智說，時代力量黨團最終成功爭取實價登錄2.0、地價評議委員會納入學者及民間代表、預售屋買賣變更及解約情形，均須納入申報登錄資訊範圍、紅單交易納管並禁止轉售他人，還有禁止任何不動產炒作行為，訂定違規罰則，賦予政府查核權。

時代力量黨團幹事長王婉諭則指出，我國租屋人口已經超過300萬，但是租金和租屋品質嚴重脫鉤，租屋補助、社會住宅包租代管等政策，都因為租屋黑市而事半功倍，租屋補貼看得到吃不到，房東依舊不給設戶籍。

王婉諭說明，時代力量始終主張，必須誠實面對租屋黑市，立即啟動改革，今年終於成功爭取公益出租人租稅優惠不限一次，租賃關係全面適用消保法，租屋族面臨租賃糾紛有調解機制。

王婉諭強調，無論是包租代管、50萬戶租屋補貼，甚至是現在的300億元擴大租金補貼專案，花費大量公帑、短期一次性的補貼，無助於長遠健全租屋市場，導入實價登錄系統，才能促使租屋市場資訊逐漸透明化。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，過去不論是哪一黨執政，都有多次向人民承諾啟動司改，蔡英文總統更在2018年舉行司改國是會議，並且凝聚許多結論，例如制定吹哨者保護法、增訂不法關說罪及不法餽贈罪等。

陳椒華說，在蔡總統八年任期的最後，那些不公不義依然存在，司法改革淪為空談，除非執政黨下定決心，盡速通過「揭弊者保護法」、修正「外役監條例」等重大法案，否則人民如何相信司法制度依然保有公平正義。

邱顯智表示，對於居住正義及司法改革，仍有諸多未竟之功，時代力量黨團主張，除了原先要預計的性平三法，臨時會議程應該納入「揭弊者保護法」、「外役監條例」及落實累進差別稅率、鼓勵空屋釋出的囤房稅。

邱顯智說，希望朝野黨團共同支持修法，促使臨時會發揮最大的功能，以回應國人對於居住正義、司法改革的高度期待。

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