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餐旅六大產業拒絕重啟服貿 民進黨團接下陳情書

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
六大產業今天到立法院陳情遞交陳情書，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄（右三）收下。記者許正宏／攝影
六大產業今天到立法院陳情遞交陳情書，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄（右三）收下。記者許正宏／攝影

餐飲及旅行業等六大產業公會今天遞交陳情書，他們認為如果中資夾帶雄厚資金登台投資，將會嚴重危及其生存空間，因此主張拒絕重啟服貿，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，民進黨團會跟產業及勞工站在一起。

美容美髮業者及從業人員、中醫師與藥商等代表日前赴立法院陳情，表達產業堅決反對重啟服貿的立場之後，小客車租賃業、遊覽車業、餐飲業、旅行業、眼鏡業及駕駛員等代表，今天上午也前往立法院遞交陳情書。

莊瑞雄到場接下陳情書表示，民進黨團會跟產業及勞工站在一起，他們會嚴格把關、捍衛產業的權利，希望提出要重啟服貿的總統參選人，大家要把主張說清楚，因為這會衝擊到很多人跟產業，所以必須要非常謹慎。

中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會理事長林建良則說，如果中國資金來台，將會造成產業惡性競爭，中國政府也會支持企業控制台灣的產業，以商業來逼政，不過政治問題跟勞工與產業無關，他們要的是過生活，不希望受到政治影響。

陳情書提到，台灣經營小客車租賃的業者僅1700多家、遊覽車業者800多家，大多數為小規模經營，一旦開放中國觀光旅遊業進入台灣市場，將對台灣本土業者產生嚴重衝擊，淪為削價及惡性競爭等，讓劣幣驅逐良幣。

服貿 莊瑞雄

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