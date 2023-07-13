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郭台銘還有整合機會？ 朱立倫：一起互動就是好事

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
國民黨主席朱立倫今表示，昨天要謝謝許多重要朋友安排，一起互動就是好事，未來還會有許多朋友幫忙，盼大家能共同努力，面對製造兵凶戰危的民進黨。記者張睿廷／攝影
國民黨主席朱立倫今表示，昨天要謝謝許多重要朋友安排，一起互動就是好事，未來還會有許多朋友幫忙，盼大家能共同努力，面對製造兵凶戰危的民進黨。記者張睿廷／攝影

國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘昨晚在台東碰頭，外界關注是否還有整合機會。國民黨主席朱立倫今表示，郭台銘是藍營重要資產，昨天要謝謝許多重要朋友安排，一起互動就是好事，砲口對內會讓民進黨高興。

朱立倫指出，昨天要謝謝許多重要的地方朋友努力安排，讓他們昨天能夠一起聚餐、一起互動，這就是好事，未來持續還會有很多朋友推動，希望大家能夠團結、合作，一起共同努力，面對不公不義、製造兵凶戰危的民進黨。

外界也好奇朱立倫是否會見郭台銘？朱回應，當然，郭台銘是藍營重要資產，要團結在一起，共同下架民進黨。立法院前院長王金平則說「精誠所至，金石為開」，朱立倫則認為，團結努力是大家一起來，侯身為國民黨總統參選人，當然要盡最大努力，黨中央也會盡力。

另有國民黨中常委為支持郭台銘，表示下周中常會再戰。朱立倫說，大家共同力量、槍口要對外，最近民進黨綠色特權橫行，可以為所欲為、肆無忌憚，他們開心製造藍營內訌，所有砲口對內就會讓民進黨高興。

朱立倫指出，他們要反過來，現在開始努力，讓民進黨不要這麼閒、沒辦法開心。現在特權橫行、不公不義，相信7月16日，許多民間人士、朋友跟國民黨都會站出來，一起抗議民進黨造成下一代兵凶戰危的現象。

民進黨 朱立倫 郭台銘

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