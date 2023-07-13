新北記者會批民代撕裂台灣 綠議員：淪於政治攻防

板橋幼兒園餵藥案昨偵結，新北市副長劉和然今早在記者會上表示，很多民代、民眾「一根手指頭按鍵盤，就不斷在撕裂台灣」，也點名要副總統賴清德道歉。民進黨新北市議員張維倩表示，對新北市府感到十分失望，「無奈一切不見市府提出關心及討論，淪於政治攻防，對幼兒安全毫無實質幫助」。

張維倩表示，今天市府記者會的回應，感到十分失望，若再發生一次類似的事件，「市府還是會一樣的作法嗎？難道新北市政府沒有在各局處上進行檢討及精進的作為來保護孩子嗎？」

張維倩強調，這個案件的經驗應該可以讓市政府作為借鏡，「可惜完全沒有在記者會聽到具體作法，只說在家長溝通上會更精進」，實際上，餵藥機制、用藥安全、醫學檢驗的方式、重大兒虐的公開處理模式，這些都值得討論，讓市府行政有精進之處，無奈一切不見市府提出關心及討論，淪於政治攻防，對幼兒安全毫無實質幫助。