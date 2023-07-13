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北市南京西路兩度出現路面坍塌 監委要查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台北市大同區南京西路兩度坍塌。 聯合報系資料照／記者林麗玉攝影
台北市大同區南京西路兩度坍塌。 聯合報系資料照／記者林麗玉攝影

監察委員林國明今天表示，台北市大同區南京西路315號前周邊道路2次坍塌，已針對該案申請自動調查。

林國明指出，今年7月8日晚間於台北市大同區南京西路315號前道路出現長度約1.5公尺，寬約1公尺，深度約1公尺之坑洞，經台北市政府派員檢視無管線破裂情況，即先行灌漿回填復舊，兩天後凌晨再度出現新漏水點，且坍塌範圍擴大，經該府初步鑑定結果，因該府工務局衛生下水道工程處之地下管線破損造成，於進行地下管線改管作業後，再度辦理路面鋪設復舊，並持續監測坍塌範圍及周邊建物安全。

林國明表示，究竟造成此處塌陷之原因為何？是否單純因地下管線破損所致？如何確保周邊建築與道路使用安全？因攸關公安及居住安全，監察委員林國明對此問題深表關切，已申請自動調查。

林國明指出，台北市政府於第一時間發現坑洞時，有無確實依規定流程處理？檢測作業與程序是否完備？本案有無確實依規定流程處理？當時未發現管線破裂之原因為何？相關人員有無涉及違失責任？近日台北市持續高溫，且偶有地震發生，是否造成地下管線折損？相關單位如何確保經管之地下管線正常運作？及其監控機制是否周妥完備等疑義，均有待調查釐清。

北市兩度出現路面坍塌，監委要查。本報系資料照
北市兩度出現路面坍塌，監委要查。本報系資料照

北市 天坑 監察院

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