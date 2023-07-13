聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市南京西路兩度出現路面坍塌 監委要查
監察委員林國明今天表示，台北市大同區南京西路315號前周邊道路2次坍塌，已針對該案申請自動調查。
林國明指出，今年7月8日晚間於台北市大同區南京西路315號前道路出現長度約1.5公尺，寬約1公尺，深度約1公尺之坑洞，經台北市政府派員檢視無管線破裂情況，即先行灌漿回填復舊，兩天後凌晨再度出現新漏水點，且坍塌範圍擴大，經該府初步鑑定結果，因該府工務局衛生下水道工程處之地下管線破損造成，於進行地下管線改管作業後，再度辦理路面鋪設復舊，並持續監測坍塌範圍及周邊建物安全。
林國明表示，究竟造成此處塌陷之原因為何？是否單純因地下管線破損所致？如何確保周邊建築與道路使用安全？因攸關公安及居住安全，監察委員林國明對此問題深表關切，已申請自動調查。
林國明指出，台北市政府於第一時間發現坑洞時，有無確實依規定流程處理？檢測作業與程序是否完備？本案有無確實依規定流程處理？當時未發現管線破裂之原因為何？相關人員有無涉及違失責任？近日台北市持續高溫，且偶有地震發生，是否造成地下管線折損？相關單位如何確保經管之地下管線正常運作？及其監控機制是否周妥完備等疑義，均有待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言