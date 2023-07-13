2024陷入「非中即美」？民眾黨籲賴清德停止用抗中保台情勒選民

民眾黨立院黨團總召邱臣遠、發言人楊寶楨今天召開「台獨金孫不演了！賴清德操作對立騙票」記者會，表示副總統賴清德近日聲稱，2024是「中南海」和「白宮」的選擇，更說出「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就達成了」的言論，邱臣遠批評這樣陷入「非中即美」二元對立的泥淖，盡顯賴清德國際眼光狹隘。

民眾黨立院黨團呼籲民進黨別再藉由「抗中保台」情緒勒索選民，應在美中競爭格局下尋求台灣的自主性，並在此基礎上推動兩岸和平發展，就如黨主席柯文哲所言「反共不一定要反中，反中不一定要嗆中」，台灣外交應有多元的選擇，透過參與CPTPP等國際組織，擴大國家影響力，理性交流、務實外交才是突破困境的出路。