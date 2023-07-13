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「只剩高齡選票支持」 游盈隆亮數據：民進黨真正危機

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報系資料照
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報系資料照

台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，從民調觀察，綠營其實已失去多數年輕與中壯選民，社會支持度低，在這種情況下，一個政策沒搞好，小則摔的鼻青臉腫，大則摔個四腳朝天，不是沒有可能。

游盈隆指出，根據台灣民意基金會六月全國性調查，政黨支持方面，20到34歲，民眾黨以超過20個百分點全面輾壓民進黨和國民黨；35到44歲，民眾黨和民進黨平分秋色，各擁有二成五支持，超過國民黨8個百分點；45到54歲，民眾黨領先兩大黨約5個百分點；55歲以上，這部分佔全國選民約四成的人口中，民進黨有壓倒性優勢，領先國民黨5個百分點，領先民眾黨至少20個百分點。

游盈隆說，民進黨目前只領先民眾黨2個百分點，領先國民黨4個百分點，雖然2016年民進黨重返執政，一手掌握行政與立法大權，號稱完全執政，和馬英九完全執政八年不相上下。但2016年及2020年兩次總統大選各獲56.12%及57.1%選民支持，高票當選，也在立委選舉大獲全勝，民進黨支持度也曾多次超過41%，但這些都已成昨日黃花。在年輕選民和中壯選民的轉向下，民進黨現在的執政「頭重腳輕根基淺」，而這箇中原因罄竹難書。

游盈隆表示，主要原因有四點，首先是民進黨的政黨理想性喪失殆盡；第二，執政道德光環蕩然無存；第三，與其他政黨差異日趨模糊，特別是其他黨也乏善可陳的時候；第四，民間盛傳民進黨人貪污腐化、貪得無厭、特權橫行、黑金掛勾、學倫性騒案件層出不窮、幾乎無惡不作等等，皆重創政黨形象。當政黨形象嚴重敗壞，重建良好政黨形象，無疑是民進黨當務之急。

民進黨 游盈隆 民調

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