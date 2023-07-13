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美對台旅遊警示 刪除「國家」字眼

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導

美國國務院領務局十一日「定期檢視並微幅修正」，發布最新版對台灣的旅遊警示，台灣依然保持在去年十月更新後、最安全的第一級；比較前後版本差異，主要的建議內容和參考資訊連結沒有更動，國務院刪除兩處提到「國家」（country）的字眼。

國家字眼遭移除引發敏感的政治聯想，記者詢問國務院這是否為北京施壓的結果，一名國務院發言人以背景說明方式，對本報記者表示：「國務院依據現有的安全訊息和狀態發展，全面考量，定期更新旅遊警示。」

國務院去年十月廿四日將台灣的旅遊警示風險由原先的第三級調降為第一級，與日韓澳等國相同，為最安全的等級，台灣的中央流行疫情指揮中心當時還宣傳這項訊息。國務院十一日更新網頁，稱「微幅修正」，沒調整台灣的警示層級。

比較兩個版本的差異，發現在去年的版本中，建議欲前往台灣的旅客，可上「國家訊息網頁」（country information page）查詢更多資訊；也可以查看台灣的「國家安全報告」（Country Security Report for Taiwan）。

最新版本移除了「國家」字眼，改為建議旅客查詢「台灣國際旅遊訊息」，以及檢視「台灣安全報告」。

國務院 旅遊警示

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