即時短評／MeToo亂布局 中市3、8選區綠營「謝謝」衝票

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聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
民進黨中央青年部主任謝子涵將披綠袍，征戰台中第三選區，PK現任藍營立委楊瓊瓔。圖／取自臉書
民進黨中央青年部主任謝子涵將披綠袍，征戰台中第三選區，PK現任藍營立委楊瓊瓔。圖／取自臉書

民進黨中央今完成台中立委第三、八選區提名，中3提青年部副主任謝子涵；中8提議員謝志忠。民進黨原屬意前立委陳柏惟空降，挑戰江啟臣，卻遇Me too風暴打亂原定布局。

陳柏惟選舉動作靈活，被民進黨視為「活棋」，綠營認為中3、中8兩區都適合參選。6月中旬傳出，民進黨將徵召他參選中八選區，挑戰現任藍委江啟臣，但公布前爆性騷案，陳柏惟聲明「沒資格成為一個民意代表候選人」，參選落空。

謝志忠議員5連任，豐原、后里區民進黨僅他一席議員，又有「大局條款」限制，謝志忠一度參選意願不高。不過，少了陳柏惟，賴清德需要有地方實力、高知名度的「即戰力」衝總統票，謝志忠臨危受命，決定接受提名，參選第八選區。

謝志忠2016年首度挑戰江啟臣，在豐原區勝江6千票，但輸在山城，最終差1500票落敗。謝志忠今在提名記者會上說，八年前首次接受徵召，沒有完成責任，有愧於心，八年來繼續扎根基層，今天再有機會，強調「沒有退路，只有全力以赴」。

江啟臣任3藉立委，曾任國民黨前主席，本屆對上資深戰將翁美春，贏3萬票強勢連任。江啟臣是國民黨下屆台中市長熱門人選，這一次立委選戰是立委前哨戰，他謹慎以對。

中三選區含括中科、潭子加工出口區等產業聚落，3年半來新興移入人口多。謝子涵出身台中東勢，曾赴日研究地方創生，被稱「創生女神」、「政藝少女」，年輕且形象清新成優勢，搶青年選票，拉抬總統選情。

楊瓊瓔任6藉立委，服務有口碑，基層實力紮實，2016年前立委洪慈庸取而代之，楊瓊瓔接任台中市副市長，2020年捲土重來，在大逆風下，藍綠白三腳督，她險勝回歸。

民進黨完成台中8個選區布局，面對目前大環境高分貝「下架民進黨」，國民黨喊出至少拿下4席。

台中黨部主委李天生表示，此次立委提名以總統大選為主要考量，由黨中央主掌提名，民進黨在台中艱困選區也完成提名，立委布局已拚上最後一塊拚圖，力拚勝選、全力以赴。

民進黨台中市議員謝志忠將代表黨內，參選台中第八選區，對決現任藍營立委江啟臣。記者劉柏均／攝影
民進黨台中市議員謝志忠將代表黨內，參選台中第八選區，對決現任藍營立委江啟臣。記者劉柏均／攝影

民進黨 謝志忠 江啟臣

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