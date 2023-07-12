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內湖AIT擴地案座談會 居民民代表達強烈抗議

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
「美國在台協會」（AIT）台北辦事處擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用。外交部台灣美國事務委員會今舉行「台北市立內湖國民中學金湖校區國中用地變更為機關用地」之都市計畫變更草案公開展覽前座談會。現場里民卻不買單，紛紛表達反對與抗議。記者林俊良／攝影
「美國在台協會」（AIT）台北辦事處擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用。外交部台灣美國事務委員會今舉行「台北市立內湖國民中學金湖校區國中用地變更為機關用地」之都市計畫變更草案公開展覽前座談會。現場里民卻不買單，紛紛表達反對與抗議。記者林俊良／攝影

為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用，今天由外交部台美事務委員會主辦的座談會，遭到地方里民普遍反對。

外交部台灣美國事務委員會今舉行「台北市立內湖國民中學金湖校區國中用地變更為機關用地」之都市計畫變更草案公開展覽前座談會。台灣美國事務委員會秘書長薛美瑜在致詞時表示，台美近年來在經貿、科技、教育文化等，有更為密切的合作，AIT的業務也持續增長當中，為因應不足的辦公空間，也攸關台美關係的長遠發展，所以提出租用土地的構想，這個構想不僅是有實際需求，也有助於台美關係持續深化，對外交部來講是樂見其成。

然而，現場里民卻不買單，紛紛表達反對與抗議，多位民意代表包括國民黨台北市議員吳世正、游淑慧，民眾黨市議員陳宥丞、民進黨立法委員高嘉瑜等人都到現場發言表達反對立場。至於AIT也有派人員到場旁聽，但不願透露職稱頭銜，也未授權發言，座談會開始之後1小時，在現場里民的質疑下，提早離場。

為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用，今天由外交部台美事務委員會主辦的座談會，遭到地方里民普遍反對。AIT有派人員到場在門邊旁聽（左二人），但不願透露職稱頭銜，也未授權發言，座談會開始之後1小時，在現場里民的質疑下，提早離場。記者林俊良／攝影
為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用，今天由外交部台美事務委員會主辦的座談會，遭到地方里民普遍反對。AIT有派人員到場在門邊旁聽（左二人），但不願透露職稱頭銜，也未授權發言，座談會開始之後1小時，在現場里民的質疑下，提早離場。記者林俊良／攝影
為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用，今天由外交部台美事務委員會主辦的座談會，向地方里民簡報。記者林俊良／攝影
為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用，今天由外交部台美事務委員會主辦的座談會，向地方里民簡報。記者林俊良／攝影
為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用。記者林俊良／攝影
為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用。記者林俊良／攝影

美國在台協會 AIT

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