民進黨716全代會 主軸「民主團結挺台灣」

民進黨7月16日將在圓山飯店舉行全國黨代表大會。據轉述，這次全代會舞台將以棒球為意象，主題是「民主團結挺台灣」，現場也安排合唱團領唱黨主席賴清德喜歡的歌曲、歌手謝銘祐的「路」。

據轉述，這次全代會大會宣言起草小組召集人是中常委立委蘇巧慧，主題是「民主團結挺台灣」，今天中執會也通過全代會議程，當天將會安排立委、總統參選人一起大造勢；隨後進行大會議程，由秘書長黨務報告跟討論案，最後則是臨時提案。

黨內人士表示，大造勢將會有政績影片，並由行政院長陳建仁進行政績報告，也會有形象影片播放、黨旗進場，賴清德也將同所有立委被提名人發表相關談話，最後由蔡英文總統壓軸上台演說。

此外，這次全代會還會邀請原民部、新住民、客家、性平等團體及青年代表與會。營造大團體氣勢，朝向總統贏大選、國會過半的目標。

黨內人士表示，和友黨合作的立委參選人包括曾玟學、苗博雅預計也將出席全代會，至於桃園第六選區傾向與無黨籍現任立委趙正宇合作，但因為尚未通過，趙當天並不會出席全代會。