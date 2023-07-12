民進黨邀學者談居住正義：密切注意716遊行

前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢發起的「716公平正義救台灣」上凱道活動，近期居住正義議題受關注。民進黨中執會今天邀請淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳，就居住正義議題專題報告。據轉述，民進黨秘書長許立明會中談及，必須多多注意716，也提醒政治攻防的變化很快，716將成為政治議題攻防的分野。

蔡明芳今天以「居住政策的推動及挑戰—居住正義三大對策保障居住權」為題進行專案報告。民進黨主席賴清德表示，很榮幸邀請到蔡明芳來演講，針對居住正義提供許多寶貴的建議，也清楚分析執政黨跟在野黨對於居住正義的政策；此外，也讓民進黨清楚知道，囤房稅率固然重要，但更重要的是稅基，囤房稅才有辦法發揮效果。

賴清德指出，蔡明芳特別提到，經濟成長的背後，房價高底不僅是居住正義，也是所得分配的問題，地方政府做得不夠，中央政府要更大膽地做下去，因為政府的執政基礎，就是要讓選民相信改變會繼續下去，要讓民眾對政府的信賴永續。