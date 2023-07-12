AIT租公有地擴建方便戰爭時撤僑？鄭文燦：錯誤報導

AIT租台北市內湖公有地擴建，媒體報導原本要蓋社宅，但AIT反對，還有學者認為擴建是為了台灣發生戰爭時方便美方撤僑，行政院副院長鄭文燦今天中午受訪，強調是錯誤的報導。

鄭文燦中午到桃園市參加遠雄自由貿易港區二階啟用典禮，受訪表示AIT申請租用公有土地，因為該土地原本是學校預定地，臺北市政府評估過後已經沒有設校的必要，因此才能夠按照公有土地的出租要點跟標準，租給AIT作為擴建使用，程序很完備。至於說AIT租用了以後，事後再有一些不實的批評，說為了撤僑、為了怕影響AIT的安全等等，都不是正確的資訊，AIT從一開始就按照公有土地的租用辦法申請，也獲得地方跟中央的審查通過。

按照媒體先前報導台北市議員游淑慧的評論，AIT申請擴建地用的在馬英九擔任台北市長的時候，是國中分校用地，到了郝龍斌市長任內因為少子化，沒有設分校的需求，柯文哲接任以後有意規畫為社宅。