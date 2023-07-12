「唯一買家是中華民國」 王鴻薇揭高端半年營收掛蛋

國民黨立委王鴻薇今在臉書發文，揭露高端6月營收掛蛋，且已半年營收掛零，高端到現在唯一買家是中華民國政府。

王鴻薇說，高端上個月營收再度出爐，拖到公告最後一天果然營收還是掛蛋，整整半年營收掛零，在別的公司半年營收0元，都出大事了，在民進黨執政下，高端真的是創造了經濟奇蹟。

王鴻薇指出，高端這家公司到現在唯一的買家，是中華民國政府，衛福部前部長陳時中、行政院長陳建仁、蔡英文總統都急著為它背書、推銷，股價一下跌，蔡總統馬上開記者會。

王鴻薇強調，擺爛的背後，靠的就是你我納稅錢，這樣一間曾經被辦炒股、疫苗不被世界衛生組織（WHO）認證的公司，高端真的比國營企業還要囂張，不只政府管不了它，政府採購還要通通給它。這個政府吃銅吃鐵，收了百姓稅金，逼人民乖乖埋單幫高端創造業績。