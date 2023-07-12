聽新聞
test
0:00 / 0:00

「唯一買家是中華民國」 王鴻薇揭高端半年營收掛蛋

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委王鴻薇今在臉書發文，揭露高端6月營收掛蛋，且已半年營收掛零，高端到現在唯一買家是中華民國政府。

王鴻薇說，高端上個月營收再度出爐，拖到公告最後一天果然營收還是掛蛋，整整半年營收掛零，在別的公司半年營收0元，都出大事了，在民進黨執政下，高端真的是創造了經濟奇蹟。

王鴻薇指出，高端這家公司到現在唯一的買家，是中華民國政府，衛福部前部長陳時中、行政院長陳建仁、蔡英文總統都急著為它背書、推銷，股價一下跌，蔡總統馬上開記者會。

王鴻薇強調，擺爛的背後，靠的就是你我納稅錢，這樣一間曾經被辦炒股、疫苗不被世界衛生組織（WHO）認證的公司，高端真的比國營企業還要囂張，不只政府管不了它，政府採購還要通通給它。這個政府吃銅吃鐵，收了百姓稅金，逼人民乖乖埋單幫高端創造業績。

高端 王鴻薇

延伸閱讀

分析綠營這2區雙打戰力值王世堅加謝佩芬 游淑慧喊「開心」

確定謝佩芬對戰王鴻薇 陳怡君：全力支持相挺

沒有林亮君了！民進黨擬提名謝佩芬迎戰王鴻薇

曝檢舉回函 王鴻薇：涉案人僅林智堅、陳明通違反學倫

相關新聞

AIT擴建座談會訴求深化台美關係 里民喊：建交啊！

為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給...

私幼餵藥案不起訴 新北市府：相信科學、司法認定結果

新北市板橋區某私幼餵藥案引發家長恐慌，新北地檢署稍早公布偵結此案，被告9人均不起訴。新北市教育局說，市府與家長、幼童站在...

「唯一買家是中華民國」 王鴻薇揭高端半年營收掛蛋

國民黨立委王鴻薇今在臉書發文，揭露高端6月營收掛蛋，且已半年營收掛零，高端到現在唯一買家是中華民國政府。

紅綠夾殺下的藍色困境 侯友宜郭台銘能團結嗎

國民黨大選局勢混沌，全代會之前暗潮洶湧，挺郭中常委動作頻頻，而郭、侯台東之行今晚（12日）是否重演十指緊握畫面，更引人關注。對國民黨支持者而言，這兩個月來的心情鐵定不好，一度在國內政治人物中民調最高的侯友宜，提名之後卻陷入低迷，甚至被民眾黨總統參選人柯文哲超車。更糟的是，類似狀況已不是第一次發生：2019年提名韓國瑜，甚至2015年提名洪秀柱，每次都是開高走低，人選確定後就陷入苦戰。 如此窘境的造成，原因當然不能排除，對手在民調上搞鬼，「先捧後殺」。然而更根本的因素還是，國民黨或說泛藍陣營，至少從馬政府末期以來，始終找不到自己在政治光譜上的應處地位，其結果往往是父子騎驢，而且在原版故事中扮演譏諷嘲笑的路人，這回根本不假外求，根本就是自己人勇於互打私鬥…

會晤巴拉圭準總統潘尼亞 賴清德感謝以行動支持台灣

副總統賴清德今天上午會晤巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios），他表示，中華民國台灣和巴...

曹興誠要立院救治司法 落實檢警分工、刑事妥速審判法

司法改革國是會議將滿六周年，司法體系依舊面臨癱瘓，聯電創辦人曹興誠今天說，司法改革進度緩慢，這是人民的傷痛和無奈，希望最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦