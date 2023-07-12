AIT擴建座談會訴求深化台美關係 里民喊：建交啊！

為滿足「美國在台協會」（AIT）台北辦事處的擴建需求，政府鎖定內湖中學金湖校區2.6公頃的國中用地，擬變更為機關用地租給AIT使用，不過遭到地方里民普遍反對，並於外交部主辦的座談會中高喊：建交啊！

AIT日前指出，由於美國與台灣之間強健關係，美國在台協會計畫增加人員以強化台美之間在商業、文化，以及其他方面的交流，同時也規畫利用現有綠地，建造新的辦公大樓、倉儲空間、提供員工休閒中心，及停車場，強調這塊土地的獨立、便利和安全，提供美國在台協會未來成長一個絕佳的空間，同時強化美國對台堅實的保證。

外交部台灣美國事務委員會今舉行「台北市立內湖國民中學金湖校區國中用地變更為機關用地」之都市計畫變更草案公開展覽前座談會。台灣美國事務委員會秘書長薛美瑜在致詞時表示，台美近年來在經貿、科技、教育文化等，有更為密切的合作，AIT的業務也持續增長當中，為因應不足的辦公空間，也攸關台美關係的長遠發展，所以提出租用土地的構想，這個構想不僅是有實際需求，也有助於台美關係持續深化，對外交部來講是樂見其成。

然而，現場里民卻不買單，國民黨台北市議員吳世正在現場發言表達反對的立場，強調內湖人口依然成長中，仍維持在高峰期，並認為內湖的教育需求是非常重要的，不能為了AIT做交換。

吳世正也認為，此例不可開，指AIT已得到內湖超過6公頃的土地，現在仍有這麼多的綠地、草原，竟然說不夠用，並認為台美關係雖然很重要，但台灣其他友邦也很重要，若此例一開，是不是其他友邦開口要擴建，台灣就要幫他們去變更找土地？他更諷刺地說，美國還不是我們的邦交國！

對此，現場里民紛紛拍手表示贊同，並高喊，建交啊！至於AIT現場有派人員到場旁聽，但不願透露職稱頭銜，也未授權發言。